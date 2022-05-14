Чи справді Україна планує мобілізувати один мільйон людей для війни з Росією?

1 година тому

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що держава ставить за мету забезпечити українську армію усім необхідним з розрахунку на один мільйон осіб.

Такі слова очільника міноборони багатьма були сприйняті як наміри влади мобілізувати до війська для боротьби з Росією саме таку кількість людей.

На початок війни чисельність українського війська становила близько 250 тисяч.

Як слід розцінювати заяви Олексія Резнікова насправді?

Нова довготривала фаза війни

У своєму зверненні до українців у фейсбуку міністр оголосив про початок нової затяжної фази війни і попередив, що країну очікують "надзвичайно складні тижні".

"До 9 травня Росія отримала стратегічну поразку - не змогла знищити українську державу шляхом військової інтервенції та зміни влади на російських маріонеток. Ми змусили її знизити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня. На цьому тлі ми входимо у нову - довготривалу - фазу війни", - наголосив міністр.

"Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав", - написав він.

Автор фото, AFP

Олексій Резніков сказав, що з початку війни сталися тектонічні зміни, були запущені процеси, які - за потужної допомоги міжнародних партнерів - забезпечать нарощування оборонного потенціалу України.

І саме в цьому контексті пролунала його заява про один мільйон військових.

"Це стосується і закупівель, і виробництва необхідного. Ми орієнтуємося на потребу забезпечити один мільйон людей, які долатимуть ворога", - наголосив він.

Військові експерти - як західні, так і українські, - не роблять однозначних прогнозів стосовно того, скільки саме може тривати "нова, довготривала фаза війни", про яку каже Олексій Резніков.

"На жаль, я так думаю, що це буде не один місяць, а може бути і п'ять, і шість - особливо активна фаза", - визнавав, зокрема, військовий експерт Олег Жданов в ефірі національного телемарафону.

Орієнтується, не мобілізує

"Мова йде не про мобілізацію, а про стратегічний запас", - пише у Facebook депутатка парламенту Галина Третьякова.

"Держава орієнтується на потреби для одного мільйона війська. Орієнтується, не мобілізує - відкласти паніку!", - так прокоментував поширювані у соціальних мережах повідомлення про мобілізацію учасник війни на Донбасі, а нині речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Про мобілізацію мільйона людей в Україні для проистояння Росії також активно пишуть російські ЗМІ.

На початок війни чисельність Збройних сил України становила близько 250 тисяч. Відповідно до законодавства України, вона не може перевищувати 261 000 осіб, у тому числі 215 000 військовослужбовців.

Проте, вказується у законі, в особливий період ця кількість може збільшуватися за рахунок резервістів та мобілізованих.

Чисельність армії Росії сягає 1 млн 200 тис осіб.

Мобілізація триває

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3 березня президент Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон про загальну мобілізацію, яка триватиме три місяці. Під загальну мобілізацію підпадають усі громадяни України, переважно чоловіки, які здатні виконувати свій військовий обов'язок.

Мобілізація передбачає чотири етапи, які впроваджуються відповідно до потреб та можливостей активних бойових дій.

Перша черга - це оперативний резерв: колишні військовослужбовці, які мають бойовий досвід та відслужили в армії, передусім ветерани АТО чи бійці ООС віком до 40 років.

Друга черга - колишні військовослужбовці, які проходили службу до 2014 року або служили за контрактом.

Третя черга - мобілізаційний резерв: військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу та не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.

Четверта, остання черга - громадський резерв - громадяни відком від 18 до 60 років, які не мають обмежень за станом здоров'я за призовом на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань.