Україна виграла битву за Харків. Що далі

1 година тому

Автор фото, EPA

Українські та іноземні аналітики вважають, що Росія програла битву за Харків - друге за величиною місто в Україні.

Американський інститут вивчення війни (ISW) у своєму дослідженні 14 травня робить висновок, що військові РФ, найімовірніше, вирішили повністю залишити свої позиції навколо Харкова.

Причина - успішний контрнаступ української армії та проблеми з підкріпленням своїх підрозділів.

"Таким чином, Україна, схоже, виграла битву за Харків. Українські сили не дозволили російським військам оточити його, не кажучи вже про захоплення, а потім вигнали їх з-під міста, як це було з російськими військами під Києвом", - йдеться в дослідженні.

Вранці 14 травня Генштаб ЗСУ також повідомив, що минулої доби головні зусилля російських військ були спрямовані на відведення військ від Харкова і утримання зайнятих раніше позицій та маршрутів забезпечення.

"Це не була легка прогулянка для ЗСУ", - зазначає військовий експерт Кирило Данильченко, аналізуючи успіхи української армії у захисті Харкова і відвойовуванні населених пунктів області.

"Поля і лісосмуги в секторі змочалені до ландшафту Місяця, все у воронках і погризених до сірників деревах. Майже у кожному селі упереміш з розбитими танками і БМП противника - наші пошкоджені машини", - пише він у Facebook.

Харків оживає

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті спокійно, і з понеділка, 16 травня, частково відновлять рух наземного громадського транспорту.

"Це дасть змогу перезапустити економіку Харкова, дасть вам змогу діставатися роботи, доїжджати до магазинів, пересуватися містом", - сказав мер у відеозверненні до харків'ян, оприлюдненому в телеграм.

За його словами, унаслідок ворожих обстрілів у місті знищено понад половину трамвайного парку та 35 км електропередач, тому спочатку громадський транспорт працюватиме частково. Метро поки що не працюватиме.

"Росіяни постійно обстрілювали Харків, бо були дуже близько до міста. І завдяки зусиллям територіальної оборони та ЗСУ відійшли далеко від міста в напрямку російського кордону. Зараз у Харкові спокійно, люди вже повертаються в місто", - сказав Терехов в інтерв'ю ВВС.

Заміновані навіть дитячі ліжка. В області - небезпечно

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у звільнених населених пунктах дуже багато мінувань.

"Відступаючи, ворог замінував абсолютно все - подвір'я, лісосмуги, узбіччя доріг, навіть дитячі ліжка тощо. Зараз триває ретельна робота з розмінування. Прошу до офіційних повідомлень утриматися від повернення", - написав він у телеграм.

За словами Синєгубова, після звільнення місцеві жителі розповідали представникам влади та військовим про нелюдське ставлення до них російських солдатів.

Водночас, Олег Синєгубов вважає, що російська армія не відмовиться від планів захопити Харків та область. Але, наголошує він, українські військові розуміють, як діяти у разі ускладнення ситуації.

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"Минулої доби ворог не завдавав ударів по Харкову, зосередив увагу на позиціях ЗСУ та по громадах області. Від обстрілів страждають Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова та інші. Наші збройні сили відтісняють ворога і мешканці починають повертатися до своїх будинків. Це ще занадто небезпечно!", - наголосив голова Харківської ОВА.

Що буде далі

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Російські війська все ще контролюють частину Харківської області.

Американські експерти ISW відзначають, що українські сили, ймовірно, спробують перерізати щонайменше одну, найзахіднішу з наземних ліній постачання між Бєлгородом і військами РФ, зосередженими навколо Ізюма.

Однак Росія використовує кілька таких ліній, в тому числі і на віддаленій відстані від позицій ЗСУ. Тому малоймовірно, що українські війська дістануться до них найближчим часом, зазначає ISW.

Основні зусилля армії РФ, як і раніше, спрямовані на те, щоб оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ з півночі і з півдня.

Проте російські війська, що рухаються з півночі на південь, не змогли форсувати річку Сіверський Донець і зазнали серйозних втрат.

"У росіян може не вистачити додаткової свіжої бойової потужності, щоб компенсувати ці втрати, продовжити широкий наступ і оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Хоча вони, ймовірно, намагатимуться це зробити", - вважають американські дослідники війни.