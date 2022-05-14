Євробачення 2022: Калуш Orchestra переміг
На пісенному конкурсі Євробачення перемогла Україна. Гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" здобули третю для України перемогу на цьому конкурсі.
За правилами конкурсу, Євробачення 2023 року має пройти в Україні. Цього року конкурс проходив в італійському Турині.
Президент України Володимир Зеленський привітав гурт Калуш Orchestra з перемогою і пообіцяв, що одного дня цей конкурс пройде у відбудованому та вільному Маріуполі.
"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!", - написав президент України в Instagram.
"Дякую всім українцям, які за нас голосували. Це не передати, наскільки ми раді, що у нас получилося це зробити. Слава Україні!", - після перемоги заявив зі сцени Євробачення Олег Псюк, соліст групи Kalush Orchestra.
Голосування було дуже драматичним і до самого кінця не було відомо, хто переможе.
Kalush Orchestra отримав 631 голос від журі і глядачів.
За результатами голосування журі країн, на першому місці була Велика Британія - Сем Райдер, а Україна - на четвертому.
Допомогти "Азовсталі"
Після виступу у фіналі Kalush Orchestra зі сцени закликав допомогти Україні, Маріуполю та "Азовсталі" просто зараз. Правилами конкурсу заборонені політичні гасла. Але шанувальники просили Kalush Orchestra про це у соцмережах.
Учасники від Ісландії закликали молитися за Україну. На їхніх руках і гітарах були жовто-блакитні прапори.
У представника Німеччини на звороті гітари був напис "Peace for Ukraine", який він продемонстрував.
Втім після виступів видання "Німецька хвиля" з посиланням на організаторів Євробачення повідомило: "Ми розуміємо глибокі почуття щодо України у цей момент і вважаємо, що коментарі Kalush Orchestra та інших артистів, які висловлюють підтримку українському народу, мають скоріше гуманітарний, ніж політичний характер".
Авторка "Гаррі Поттера" британська письменниця Джоан Роулінг була впевнена у перемозі Kalush Orchestra задовго до результатів голосування.
Прогнозована перемога
Букмекери та музичні оглядачі прогнозували перемогу українському гурту. Перед першим півфіналом шанси України перемогти оцінювалися у 49%. За день до концерту - 60%, свідчили дані сайту Eurovisionworld.
Напередодні конкурсу українську пісню "Стефанія" разом з Kalush Orchestra співали багато учасників Євробачення. Музиканти дали сотні інтерв'ю, відвідали з концертами перед конкурсом понад десять міст і всюди говорили про Україну.
"Стефанія" - пісня переможниця Євробачення
Пісня "Стефанія", присвячена матері соліста Kalush Orchestra Олега Псюка - Стефанії.
Вона живе у Калуші, працює продавчинею у магазині. Ця пісня-присвята стала для неї сюрпризом. "Почула інтерв'ю, як Олег говорив, що пісня для мами. Звісно ж, плакала… Олег мій все любить сюрпризи", - розповіла Стефанія Псюк в інтерв'ю ВВС.
"Пісня була написана до війни й це була просто пісня про маму. Але зараз вона здобула багато нових значень. Багато людей сумують за своїми матерями або сприймають як символ "Україна - моя мати". Тому ця пісня дуже близька для всіх", - каже Олег Псюк.
Через війну Україна могла відмовитися від Євробачення або надіслати виступ у записі - правила конкурсу таку можливість передбачають. Але українські музиканти на конкурс до Турину поїхали.
Фронтмен гурту Олег Псюк каже, що навіть під час війни Євробачення важливе: "Нашу культуру хочуть знищити, а ми тут, щоб показати, що вона жива. Наша музика жива і красива".
Україна вже двічі перемагала на Євробаченні. У 2004 році перемогла Руслана і її "Дикі танці".
Співачка Джамала виграла Євробачення у 2016 невдовзі після Євромайдану з піснею "1944", присвяченій сталінській депортації кримських татар.
Хто такі Kalush
Гурт Kalush з'явився у 2019 році. Названий на честь Калуша - невеликого міста в Івано-Франківській області, звідки родом фронтмен гурту Олег Псюк.
"Більшість усіх подій мого життя були в Калуші. Я дуже люблю менталітет цих людей, плюс мені дуже подобається, як звучить Калуш. "Калуш" - це щось серйозне", - розповідає 27-річний Олег Псюк ВВС.
У 2019 році Олег написав у Facebook, що збирає хіп-хоп гурт. І зібрав його. Через два роки Kalush має десятки мільйонів переглядів своїх пісень у Youtube, співпрацю з Alyona Alyona і "Океан Ельзи", а ще контракт з великим американським лейблом Def Jam.
І вони виграли Євробачення 2022.
Kalush поєднали хіп-хоп-естетику з чітким, прозорим мелодизмом та ліризмом, говорить музичний оглядач Ігор Панасов.
До "Стефанії" найбільшу славу отримав їхній трек "Додому", зроблений з репером Skofka.
"У цій роботі Kalush одружили хіп-хоп зі стилістикою дворової пісні, яка ближче широкій аудиторії в Україні. Можна сказати, що "Додому" - це сучасний український шансон. В європейському сенсі слова "шансон", а не в російському контексті "блатняка", - зазначає Ігор Панасов.
Через два роки після створення Kalush музиканти запустили паралельний проєкт Kalush Orchestra — хіп-хоп-гурт, який робить акцент на реп із фольклорними мотивами та українську автентику.
У Євробаченні у складі Kalush Orchestra брали участь: Олег Псюк, Тимофій Музичук, Саша Таб, Віталій Дужик, Ігор Діденчук.