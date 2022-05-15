Відверті костюми, яскраві номери та перемога України. Євробачення 2022 у незабутніх фото

1 година тому

Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення не розчарував: мільйони глядачів побачили ексцентричні виступи і неймовірні костюми. Ось деякі з найбільш незабутніх моментів фіналу.

Автор фото, MARCO BERTORELLO Підпис до фото, Україна виграла. У 2023 році конкурс Євробачення має відбутися у країні-переможниці

Україна була фаворитом на Євробаченні, і гурт Калуш Orchestra таки виграв цей конкурс. Ця перемога стала можливою завдяки величезній підтримці глядачів, які, на відміну від міжнародного журі, віддали українцям перше місце.

Автор фото, Giorgio Perottino

Сем Райдер змусив Велику Британію пишатися ним. Артист був лідером в голосуванні більшу частину вечора і посів друге місце. Це найкращий результат країни на Євробаченні з 1998 року. Декорації були досить вражаючими, як і його "небесний" комбінезон.

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Іспанська співачка Chanel влаштувала дуже енергійну і гімнастичну виставу, заспівавши SloMo. Іспанці посіли третє місце, поступившись британцю Сему Райдеру всього сімома балами.

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Молдавська фолк-панк-група Zdob şi Zdub & Advahov Brothers після багатьох балад конкурсантів підняла настрій піснею, що поєднувала рок-н-рол, реп та циганські мотиви.

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Шелдон Райлі представляв Австралію зі своєю піснею Not The Same і посів 15 місце. Більшу частину свого виступу він був у масці і відкрив обличчя на останніх нотах пісні.

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Учасники Норвезького гурту Subwoolfer не знімали своїх дивних жовтих вовчих масок. Їхня пісня Give That Wolf A Banana - на 10-й позиції.

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Ексцентричний виступ Konstrakta із Сербії був присвячений недосяжним стандартам краси. На сцені артисти часто мили руки. Пісню можна було тлумачити навіть як критику сербської системи охорони здоров'я, хоча точно ніхто не знає.

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Костюми учасників з Румунії декому могли видатися занадто відвертими - вирізані бічні вставки у жінок і короткі топи у чоловіків.

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Одним із ведучих конкурсу був британський співак Міка, і його виступ теж був незабутнім.