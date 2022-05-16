Швеція подає заявку на членство в НАТО, але не хоче ядерної зброї у себе

36 хвилин(и) тому

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Прем'єрка Швеції Магдалена Андерссон офіційно оголосила, що країна подає заявку на членство у НАТО. Вона додала, що Стокгольм проти розміщення на своїй території постійних баз НАТО чи ядерної зброї.

Фінляндія оголосила про таке ж своє рішення напередодні. Країни подадуть заявки на вступ одночасно.

"Ми завершуємо одну епоху і починаємо іншу", - сказала Андерссон на пресконференції.

Її публічно підтримав Ульф Крістерссон, лідер найбільшої опозиційної партії країни.

За словами прем'єрки, доки відбувається процес приєднання до альянсу, країна - у вразливому становищі. Вона нагадала, що минулого тижня Швеція та Велика Британія підписали угоду про взаємні гарантії безпеки.

"Ми очікуємо, що це може зайняти понад рік", - додала Андерссон, зазначивши, що Стокгольм очікує, що всі 30 членів альянсу одностайно ратифікують заявку Швеції.

Водночас Андерссон заявила, що Швеція не хоче ядерної зброї чи постійних військових баз НАТО на своїй території, якщо членство схвалять.

Кінець нейтральності

Швеція була нейтральною країною два століття, а Фінляндія - майже 80 років, і до нападу Росії на Україну більшість громадян обох країн були проти вступу у військові блоки. Але після 24 лютого картина різко змінилася. Наприклад, зараз, за ​​останнім опитуванням, за вступ до НАТО - 76% фінів. Проти - лише 12%.

За словами посадовців НАТО, вступ Фінляндії та Швеції можуть схвалити вже найближчими тижнями. Щоправда, до моменту, коли вони повністю та офіційно стануть членами альянсу, може минути ще рік, відведений на ратифікацію цього рішення парламентами всіх країн блоку.

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Велика Британія, США та інші країни НАТО обіцяють Швеції та Фінляндії гарантії безпеки на період від заявки до офіційного вступу до альянсу.

У Москві рішення Фінляндії та Швеції спершу розкритикували, але згодом президент Володимир Путін заявив, що у Росії немає проблем з Фінляндією та Швецією, а їхній вступ до НАТО не створює загроз для Москви.

Відповідь, мовляв, викличе лише розширення військової інфраструктури на території цих країн.

Пізніше у Кремлі пояснили, чому РФ агресивно проти вступу в НАТО України, а у випадку Швеції та Фінляндії - не заперечує.

"Ви згадали Україну, але у нас немає територіальних суперечок ні з Фінляндією, ні зі Швецією, в той час, як Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді в Росії виникне територіальний спір з державою, яка бере участь в альянсі, що несе величезні ризики для всього континенту", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.