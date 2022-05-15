Наближається суперкривавий Місяць: що це і де його побачити

Джорджина Реннард

BBC News Climate & Science

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Найближчим часом на Землю очікує одне з найприголомшливіших явищ - суперкривавий Місяць.

Це станеться під час єдиного на цей рік повного місячного затемнення, коли Земля стане між Сонцем та Місяцем.

В міру того, як Місяць заходитиме у тінь від Землі, він темнішатиме і нарешті стане брунато-червоним.

Це явище можна буде побачити неозброєним оком вніч проти понеділка практично по всій Європі. А в Америці його можна буде спостерігати вже від вечора неділі.

Місяць виглядатиме більшим, ніж зазвичай, оскільки перебуватиме на найближчій на своїй орбіті відстані від Землі. Це явище називається супермісяць.

Цього року це буде ще й кривавий або квітучий Місяць, оскільки у Північній півкулі таке явище досить часто припадає на травень, коли все квітне.

Під час повного затемнення єдині сонячні промені, що освітлюватимуть Місяць, проходитимуть через атмосферу Землі.

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Через те, що на Місяці відбиватимуться земні сходи та заходи сонця, його колір стане червоним, пояснює доктор Грегорі Браун, астроном Королівської обсерваторії у Гринвічі.

"Фактично, ви побачите кожен схід і захід сонця на Землі одночасно. Все це світло відбиватиметься на Місяці", - каже науковець.

У понеділок початок місячного затемнення буде добре видно у Західній Європі. Якщо подивитися на небо між 2:30 за британським літнім часом (4:30 за Києвом) та 4:30, ви побачите, як на Місяць поступово наповзає тінь і він стає червоним.

Повне затемнення має настати о 4:29 за BST (6:29 за Києвом), коли Місяць набуде червоного кольору. Саме затемнення триватиме до 7:50 BST (9:50 за Києвом).

За ним можна буде спостерігати як неозброєним оком, так і з біноклем або навіть через телескоп, - тоді червоний колір буде ще яскравішим.

І, звісно, найкраще місце, з якого можна було б дивитися на місячне затемнення, це сам Місяць.

"Якби ви були астронавтами і опинилися на Місяці під час такого затемнення, ви б побачили Землю із червоним кільцем довкола неї", - пояснює доктор Грегорі Браун.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, У п'ятницю можна буде спостерігати найдовше у 21 столітті місячне затемнення.