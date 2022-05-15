Фінляндія подаватиме заявку до НАТО: офіційне рішення ухвалено

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Фінляндії назвав рішення про подання заявки до НАТО "історичним моментом"

У неділю, 15 травня Фінляндія ухвалила офіційне рішення про подання заявки на членство у НАТО.

Рішення ухвалили на спільному засіданні президента та урядового комітету у справах зовнішньої політики та безпеки.

"Це історичний день. Відкривається нова ера", - заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе.

У понеділок його мають обговорити у фінському парламенті, а голосування, я очікується, має відбутися у вівторок.

Фінський телерадіомовник Yle підрахував, що за вступ до НАТО голосуватимуть близько 130 депутатів парламенту із 200.

За даними ЗМІ, заявку на членство у НАТО Фінляндія подасть у середу, 18 травня. За останіми опитуваннями, членство у НАТО нині підтримують 76% фінів.

Як зазначив фінський президент, до цього рішення Фінляндію підштовхнули події в Україні.

Він також підкреслив, що "заявка Фінляндії на членство у НАТО не спрямовано ні проти кого".

А коментуючи реакцію президента Росії Путіна на майбутнє членство Фінляндії у НАТО, президент Нііністе заявив, що ця реакція "була менш жорсткою, ніж будь-який коментар від 2016 року".

Раніше під час телефонної розмови із фінським президентом Володимир Путін заявив, що рішення Фінляндії вступити до НАТО є помилкою.

"Володимир Путін підкреслив, що відмова від традиційної політики військового нейтралітету була б помилковою, оскільки жодних загроз безпеки Фінляндії не існує", - процитували в Кремлі реакцію російського президента.

Після того, як заявку Фінляндії отримують в НАТО, її спочатку розгляне Рада альянсу. Після цього розпочнуться переговори, які можуть тривати кілька місяців, - щоб ратифікувати заявку на членство її мають підтримати усі 30 країн альянсу.

США, Франція, Німеччина та Британія вже пообіцяли Фінляндії свою підтримку.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також неодноразово заявляв, що Фінляндію і Швецію, яка також збирається подати заявку на приєднання до альянсу, приймуть там "із розпростертими обіймами".

Разом із тим президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив сумніви у доцільності розширення НАТО.

Росія називала розширення НАТО на Схід однією із загроз для своєї безпеки та однією з причин "спецоперації" в Україні.

Якщо членство у НАТО пошириться на Фінляндію та Швецію, кордон країн альянсу із Росією збільшиться на понад 1,2 тисячі км.