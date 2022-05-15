Кліп Stefania - присвята загиблим, матерям і захисникам України
Гурт Kalush Orchestra презентував відео на пісню Stefania.
Його знімали в потрощених російськими військовими містечках-супутниках Києва - Ірпені, Бородянці, Бучі та Гостомелі.
Музиканти присвятили кліп українцям, які загинули через напад Росії на Україну, а також усім захисникам країни та матерям, які рятують дітей.
Kalush Orchestra подякували українському народові за мужність. Український народ тим часом дякує музикантам за сміливість на фіналі конкурсу і за перемогу в Євробаченні.
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