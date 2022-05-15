Кліп Stefania - присвята загиблим, матерям і захисникам України

39 хвилин(и) тому

Гурт Kalush Orchestra презентував відео на пісню Stefania.

Його знімали в потрощених російськими військовими містечках-супутниках Києва - Ірпені, Бородянці, Бучі та Гостомелі.

Музиканти присвятили кліп українцям, які загинули через напад Росії на Україну, а також усім захисникам країни та матерям, які рятують дітей.

Kalush Orchestra подякували українському народові за мужність. Український народ тим часом дякує музикантам за сміливість на фіналі конкурсу і за перемогу в Євробаченні.