Україна може вступити до НАТО без ПДЧ, як Фінляндія та Швеція - США

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Крістіна Квін у Львові, 15 лютого

Україна теж може вступити до НАТО без Плану дій щодо членства, як Фінляндія та Швеція, сказала тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін у інтерв'ю "Європейській правді".

"Що стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а, отже, Україна також може вступити до альянсу без ПДЧ. Однак я би не називала це скороченою процедурою", - пояснила тимчасова повірена.

За її словами, ПДЧ - це механізм, який дозволяє країні досягнути вимог для сумісності з НАТО, і якщо держава вже відповідає належним вимогам, то ПДЧ їй вже не потрібен.

"Тому як Україна, так і будь-яка інша держава не має отримувати План дій щодо членства та виконувати його у разі, якщо ви загалом будете відповідати більшій частині вимог", - сказала Квін.

У НАТО задоволені тим, як Україна справляється з війною, яку розв'язала проти неї Росія.

Під час зустрічі з міністрами країн-членів альянсу генсек Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що війна в Україні пішла не за планом Москви, і зазначив, що Україна може виграти цю війну.

"Вони (російські війська - Ред.) не змогли взяти Київ, вони відходять з-під Харкова, їхній великий наступ на Донбас загальмував. Росія не досягає своїх стратегічних цілей", - пояснив Столтенберг.

Зараз Україна швидкими темпами освоює західну техніку та стандарти озброєння НАТО. Яскравий приклад - частковий перехід на "натівський" 155-мм калібр ракет.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Росія не чекала, що зіштовхнеться з масштабними труднощами в Україні

У червні 2021 року саміт НАТО у Брюсселі підтвердив рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що в майбутньому Україна стане членом альянсу шляхом надання ПДЧ.

Швеція та Фінляндія, що межує з Росією, мають подати заявки на вступ до НАТО вже 17 травня.

Росія застерегла Фінляндію та Швецію від вступу до НАТО, стверджуючи, що цей крок не принесе стабільності в Європі.

Російський президент Володимир Путін вважає НАТО загрозою для безпеки РФ, що стало однією з причин повномасштабної війни Росії в Україні.

Але саме ця війна, розв'язана Росією, підштовхнули Фінляндію та Швецію до членства в НАТО.

Українська влада неодноразово допускала відмову від вступу до НАТО за умови підписання мирної угоди щодо гарантій безпеки Києву з боку Москви та низки провідних держав світу.