McDonald's остаточно йде з Росії після 30 років роботи. Як так сталося

1 година тому

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Компанія McDonald's заявила, що остаточно покине Росію після 30 років роботи, і почала продавати ресторани в країні.

Гігант швидкого харчування заявив, що ухвалив рішення через "гуманітарну кризу" та "непередбачуване робоче середовище", спричинене війною росіян в Україні.

Мережу ресторанів відкрили в Москві в 1990 році, коли Радянський Союз почав пропонувати свою економіку для західних брендів, і її вихід з російського ринку має символічне значення.

У березні McDonald's тимчасово закрив свої 850 ресторанів у країні.

Компанія також зараз закрила роботу ресторанів в Україні через питання безпеки до закінчення бойових дій. Проте 10 тисяч українських працівників продовжують отримувати платню і займатись гуманітарними питаннями.

McDonald's заявила, що зараз продає всі свої ресторани в Росії місцевим покупцям і має намір розпочати прибирання з них своєї символіки, щоб вони більше не використовували назву, бренд і меню McDonald's.

Водночас у компанії заявили, що збережуть свої торгові марки в Росії.

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У McDonald's додали, що мати бізнес у Росії "більше не є виправданим" та не відповідає їхнім цінностям.

У мережі також заявили, що прагнутимуть до того, щоб 62 000 співробітників компанії в Росії продовжували отримувати гроші доти, поки не буде завершений продаж, і вони матимуть "роботу з будь-яким потенційним покупцем".

Президент і виконавчий директор McDonald's Кріс Кемпчінскі сказав, що рішення було надзвичайно складним, але компанія хоче дотримуватися своїх цінностей.

"Відданість нашим цінностям означає, що наші літери "М" там більше сяяти не можуть", - заявив він.

Про такий крок стало відомо невдовзі після того, як компанія Renault оголосила, що продає свій бізнес у країні. Французька фірма заявила, що продасть свої 68% акцій автовиробника "Автоваз" російському науковому інституту, а її акції в Renault Russia передадуть місту Москві.

У Москві заявили, що російські активи Renault тепер стали державною власністю, що стало першою націоналізацією великого іноземного бізнесу після початку війни в Україні.

Аналіз

Тео Леггет

Бізнес-кореспондент

Коли McDonalds відкрив магазин у Москві в 1990 році, це було глибоко символічним - американська культурна ікона, що пускає коріння в серці занепалого Радянського Союзу.

Тепер він іде - ще один глобальний бренд, який покидає країну, оскільки війна Росії в Україні перетворює її на міжнародного ізгоя.

McDonalds "тимчасово" закрив свої російські ресторани в березні і тепер каже, що залишатися в країні не відповідатиме цінностям компанії.

Втім, циніки можуть відзначити, що такого висновку у компанії дійшли лише після того, як зіткнулися з досить гучною критикою в соцмережах за те, що вони не висловилися проти війни в Україні.

Renault також спочатку не бажав відмовлятися від великих інвестицій у Росію - поки про це не заявив президент України Зеленський у зверненні до французького парламенту.

Тепер обидві компанії змирилися з неминучим.

А ті п'янкі дні початку 1990-х років, коли Росія відкривалася світу, здаються давньою історією.

Спочатку McDonald's зіткнувся з критикою через повільне зупинення свого бізнесу в Росії, а деякі закликали до бойкоту компанії, перш ніж вона таки призупинила діяльність у березні.

Сотні міжнародних брендів, зокрема Starbucks, Coca Cola, Levi's і Apple, покинули Росію або призупинили продажі в країні після того, як вона вторглася в Україну в лютому.

Інші фірми, зокрема Burger King і Marks and Spencer, кажуть, що не можуть закрити магазини через складні франчайзингові угоди.