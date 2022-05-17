Переговори України з Росією призупинені. Що кажуть сторони

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Михайло Подоляк та Кирило Тимошенко під час українсько-російських переговорів у Стамбулі

Переговорний процес із Росією призупинено - про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, це сталося через те, що російське керівництво й досі мислить стереотипно і не враховує змін у ситуації в Україні.

"У РФ за 82 дні війни так і не зрозуміли, що ситуація в Україні в цілому не така, як вони думали від самого початку. Вони й досі живуть у світі, де нібито є український нацизм", - заявив представник ОП під час телемарафону.

Водночас він наголосив, що "будь-яка війна все одно буде завершуватися за столом переговорів", і припустив, що переговори поновляться за модераторства президента України.

"Проте його (переговорний процес. - Ред.) буде відновлено, і, як мені здається, модератором буде Зеленський", - заявив Подоляк.

Що кажуть у Росії

Про зупинку переговорів з Україною "у будь-якому вигляді" заявили і в Росії. Про це повідомив заступник голови російського МЗС Андрій Руденко, назвавши причиною цього вихід України з переговорного процесу.

"Ні, переговори не продовжуються. Україна вийшла фактично із переговорного процесу. У жодному вигляді (вони не йдуть. - Ред.)", - цитують Руденка "РИА Новости".

Він також додав, що Москва не отримала від Києва відповіді на російський проєкт угоди.

Вочевидь, він мав на увазі документ, про який 20 квітня несподівано оголосив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що "українській стороні передано наш проєкт документа, який включає в себе абсолютно чіткі, випрацювані формулювання. М'яч на їхньому боці, чекаємо відповіді".

Президент України Володимир Зеленський на це відповів, що він не лише не бачив пропозицій від Росії, але й переконаний, що їх не існує. "Впевнений, що нам нічого не передали", - сказав він.

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Разом із тим міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність до переговорів і одночасну готовність "вирішувати завдання залежно від того, як ми їх бачимо".

"Ми завжди кажемо, що готові до переговорів. Мій попередник Андрій Громико (міністр закордонних справ СРСР - Ред.) відомий фразою: "Краще десять років переговорів, ніж один день війни". Але нам не дали іншого вибору. У нас було не десять, а двадцять років, відтоді як Захід пішов на підготовку інструментів, включно із використанням НАТО та України для стримування Росії, - від кінця 1990-х. І всі ці роки ми наполягали на переговорах, але нас ігнорували. Тому зараз ми вже будемо вирішувати завдання залежно від того, як ми їх бачимо", - заявив голова російського МЗС.

Війна окремо, переговори окремо?

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Остання "жива" зустріч між українською та російською переговорними групами відбулася понад півтора місяця тому у Стамбулі - 29 березня. Саме тоді озвучили "стамбульське комюніке".

Відтоді жодного суттєвого прогресу в переговорному процесі не було, а джерела пов'язані з російською та українською делегаціями розповіли ВВС, що і Київ, і Москва усвідомлюють: результат війни визначатиметься передусім на полі бою.

Сенс переговорів - визначити базові правила, за якими Україна та Росія житимуть у майбутньому, щоб подібні війни не повторювалися, а саме - які документи потрібно буде обговорювати та підписувати після того, як замовкнуть гармати.

Від ситуації на фронтах залежить і темп діалогу між переговорними групами, і його загальний градус.