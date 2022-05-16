Російські хакери намагалися зірвати голосування на "Євробаченні" - поліція Італії

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Італійська поліція повідомила, що відбила кібернапад з боку пов'язаного з Росією хакерського угруповання, яке намагалося зірвати голосування у півфіналі та фіналі конкурсу "Євробачення-2022", де з великим відривом перемогла Україна.

Як повідомляють, пов'язане з Росією хакерське угруповання Killnet намагалося вчинити кібератаку під час першого півфіналу, до якого вийшла Україна, а також під час суботнього фіналу.

Однак підрозділ кібербезпеки італійської поліції відбив ці атаки.

"Було відбито різні комп'ютерні атаки типу DDOS, спрямовані на мережеві інфраструктури під час голосування й самих виступів", - йдеться в офіційній заяві поліції.

Спроби маніпуляції голосами

На конкурсі з великим відривом за результатами голосування глядачів переміг український реп-гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія".

Автор фото, Reuters

При цьому організатори конкурсу відзначили "незвичайні тенденції під час голосування" на другій генеральній репетиції другого півфіналу у журі шести країн.

Тому бали, які нарахували ці країни у другому півфіналі та у фіналі, замінили на "агрегований результат" - тобто бал, який вирахували самі організатори на основі результатів голосування інших країн з подібними показниками.

"Європейська спілка радіомовлення і телебачення" (ЄСРТ) з усією серйозністю ставиться до будь-яких імовірних спроб маніпуляції голосами на конкурсі "Євробачення" і наділена правом скасовувати такі голоси відповідно до офіційної інструкції з голосування, незалежно від того, можуть чи ні такі голоси вплинути на результат всього голосування", - йдеться в офіційній заяві організаторів конкурсу.

У фіналі бали, виставлені національними журі, оголошували не представники цих країн, а супервайзер "Євробачення" Мартін Естердаль.