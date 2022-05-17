Ракетні обстріли Львівщини, Чернігівщини і Сумщини. Все, що відомо
Впродовж ночі та ранку 17 травня росіяни завдали низку потужних ракетних ударів по Україні.
Львівщина: "Яворів" і залізниця
Вночі росіяни завдали удару по інфраструктурі "Львівської залізниці" у Яворівському районі. Так повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Інформації про травмованих чи загиблих не надходило.
При цьому підрозділи ППО командування "Захід" збили три крилаті ракети у регіоні
За інформацією повітряних сил України, росіяни завдали ракетного удару близько опівночі. Атакували Львівщину з південно-східного напрямку ракетами морського базування.
У Яворівському районі, як відомо, розташований великий Яворівський військовий полігон, який масовано обстріляли 13 березня.
Чернігівщина: Десна, загиблі і багато поранених
"Не добрий ранок на Чернігівщині, - рано вранці ворог завдав ракетних ударів по селищу Десна", - повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
За його словами, за попередніми даними, є загиблі і багато поранених. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Більш детальну інформацію обіцяють пізніше.
"Війна не завершилася, війна не пішла з Чернігівщини", - додав голова ОВА, закликавши жителів бути обачними.
В селищі працює 169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого.
Миколаївщина: ППО знищила ракету, що летіла на захід України
В ніч проти 17 травня у небі над Миколаївщиною підрозділ зенітних ракетних військ командування "Південь" збив російську крилату ракету.
За повідомленням повітряних сил ЗСУ, ракета була випущена стратегічним бомбардувальником, що атакував Україну з Каспійського напрямку.
Ворожа ціль рухалася у напрямку західних регіонів України.
Сумщина: Охтирка, центр, церква, дитсадочок
Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, у вівторок близько п'ятої ранку Росія завдала ракетного удару по Охтирці.
"П'ять російських ракет прилетіли по цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань, - написав Живицький у фейсбуку. - Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під'їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині".
Оскільки удари прийшлися по центру міста, постраждало чимало приватних будинків, вибило вікна у місцевій церкві.
"Постраждав і дитячий садок "Казка". Це той самий, який у перші дні війни бомбили рашисти, тоді тут загинули люди", - додав голова ОВА.
Поранення отримали щонайменше п'ятеро людей.
У місті дислокується 91 окремий Охтирський полк оперативного забезпечення - формування інженерних військ у складі сухопутних військ України.
Авіаудар по Яворівському полігону: вже 35 загиблих і 134 поранених. Що ще відомо
По Міжнародному центру з підтримки миру та безпеки агресори випустили понад 30 ракет. Гасіння пожежі і розбирання завалів завершують.