Ракетні обстріли Львівщини, Чернігівщини і Сумщини. Все, що відомо

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Фейсбук-сторінка Дмитра Живицького Підпис до фото, Після обстрілу в Охтирці

Впродовж ночі та ранку 17 травня росіяни завдали низку потужних ракетних ударів по Україні.

Львівщина: "Яворів" і залізниця

Вночі росіяни завдали удару по інфраструктурі "Львівської залізниці" у Яворівському районі. Так повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Інформації про травмованих чи загиблих не надходило.

При цьому підрозділи ППО командування "Захід" збили три крилаті ракети у регіоні

За інформацією повітряних сил України, росіяни завдали ракетного удару близько опівночі. Атакували Львівщину з південно-східного напрямку ракетами морського базування.

У Яворівському районі, як відомо, розташований великий Яворівський військовий полігон, який масовано обстріляли 13 березня.

Чернігівщина: Десна, загиблі і багато поранених

"Не добрий ранок на Чернігівщині, - рано вранці ворог завдав ракетних ударів по селищу Десна", - повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, за попередніми даними, є загиблі і багато поранених. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Більш детальну інформацію обіцяють пізніше.

"Війна не завершилася, війна не пішла з Чернігівщини", - додав голова ОВА, закликавши жителів бути обачними.

В селищі працює 169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого.

Миколаївщина: ППО знищила ракету, що летіла на захід України

В ніч проти 17 травня у небі над Миколаївщиною підрозділ зенітних ракетних військ командування "Південь" збив російську крилату ракету.

За повідомленням повітряних сил ЗСУ, ракета була випущена стратегічним бомбардувальником, що атакував Україну з Каспійського напрямку.

Ворожа ціль рухалася у напрямку західних регіонів України.

Сумщина: Охтирка, центр, церква, дитсадочок

Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, у вівторок близько п'ятої ранку Росія завдала ракетного удару по Охтирці.

"П'ять російських ракет прилетіли по цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань, - написав Живицький у фейсбуку. - Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під'їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині".

Автор фото, Фейсбук-сторінка Дмитра Живицького Підпис до фото, У церкві в Охтирці вибило вікна

Оскільки удари прийшлися по центру міста, постраждало чимало приватних будинків, вибило вікна у місцевій церкві.

"Постраждав і дитячий садок "Казка". Це той самий, який у перші дні війни бомбили рашисти, тоді тут загинули люди", - додав голова ОВА.

Поранення отримали щонайменше п'ятеро людей.

У місті дислокується 91 окремий Охтирський полк оперативного забезпечення - формування інженерних військ у складі сухопутних військ України.