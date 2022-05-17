З Азовсталі виїхали сім автобусів. Що відбувається на заводі

1 година тому

Автор фото, Reuters

Щонайменше сім автобусів з українськими бійцями виїхали з металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі, повідомила агенція Reuters.

За інформацією агенції, бійці, яких супроводжували російські військові, не були поранені.

Українська влада поки що офіційно не повідомила про евакуацію з "Азовсталі" у вівторок.

Напередодні з "Азовсталі" вивезли понад 260 українських бійців, з-поміж яких 53 поранених, до підконтрольних Росії Новоазовська та Оленівки.

Українська влада твердить, що надалі захисників "Азовсталі" мають повернути додому за допомогою процедури обміну.

Водночас Слідчий комітет Росії уже заявив, що допитає українських військових та "перевірить їх на причетність до злочинів проти цивільного населення".

Єдина можива формула порятунку

Українська влада евакуацію 17 травня ще не коментувала.

Андрій Білецький, який є засновником і першим командиром полку Нацгвардії "Азов", закликав не нашкодити порятунку українських військових з оточеного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі.

"Полк ("Азов", - Ред.) на зв'язку, я знаю, що там відбувається. Гарнізон на місці і зі зброєю в руках. Все буде добре", - сказав Білецький.

Автор фото, Russian Defense Ministry/Getty Images Підпис до фото, Міноборони Росії оприлюднило відео евакуації з "Азовсталі" 16 травня

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Українське Міноборони наголосило, що іншої формули порятунку українських захисників "Азовсталі", ніж та, яка використовується зараз, не може бути.

"Військова деблокада, на жаль, неможлива в цій ситуації, і іншої формули порятунку, ніж та формула, яка використовується зараз, не може бути. Це був єдиний вихід", - розповіла на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона нагадала, що серед захисників Маріуполя не лише "Азов", але й поліція, прикордонники, ЗСУ, тероборона тощо.

Росія хоче оголосити "Азов" терористами

Міністерство юстиції Росії попросило Верховний суд визнати окремий загін спецпризначення Нацгвардії "Азов" терористичною організацією та заборонити його діяльність у Росії. Засідання щодо цього має відбутися 26 травня.

Раніше спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін виступив проти обміну полонених бійців "Азова". Він заявив, що це "нацистські злочинці", яких треба судити.

"Це воєнні злочинці, і ми повинні робити все для того, щоб вони постали перед судом", - заявив Володін.

У Міноборони України переконані, що заяви представників Держдуми варто оцінювати як внутрішню пропаганду.

"Це політична заява, розрахована на внутрішню пропаганду та внутрішні політичні процеси в Російській Федерації. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес триває, і сама операція з порятунку теж триває", - зазначила Ганна Маляр.

Наказ - зберегти життя

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що бійці на Азовсталі отримали новий наказ - зберегти власне життя.

За його словами, раніше маріупольский гарнізон мав наказ стримати угруповання 20 тис. російських військових і не пустити їх на Запоріжжя й далі на Донеччину, і відтягнути сили від Києва.

"Завдяки героїзму, зокрема, гарнізону Маріуполя, ми в Києві зараз спокійно розмовляємо. Вони цей наказ виконали. Вони всі - герої, у них зараз новий наказ — зберегти своє життя", - відзначив Резніков.

Автор фото, ALEXANDER ERMOCHENKO Підпис до фото, Росія щоденно обстрілює територію заводу з авіації і артилерії

Евакуація цивільних

Тривалий час між Україною і Росією йшли перемовини щодо "гуманітарного коридору" для виходу цивільних з "Азовсталі". Також до цього процесу були залучені ООН і Червоний Хрест.

Евакуація мирних громадян, зокрема дітей і людей похилого віку, які сиділи в укритті, відбулася на початку травня.

Українська сторона повідомила, що вдалось вивезти близько 300 людей. Президент Володимир Зеленський 7 травня заявив, що це був лише "перший етап". Наступним етапом він обіцяв евакуювати з "Азовсталі" поранених і медиків.

Евакуація з Маріуполя відбувається через територію, окуповану російськими військовими. Вони також проводять фільтрацію усіх, хто виїжджає з міста.

Евакуація військових

Після евакуації цивільних на території "Азовсталі" залишалися переважно українські силовики.

За словами заступника командира "Азову" Святослава Паламара, серед них було близько 600 поранених. Кількість загиблих він не озвучив, але уточнив, що йдеться про сотні українських військових.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Заступник командира "Азову" Святослав Паламар (зліва) повідомив, що на заводі близько 600 поранених українських військових

Президент Володимир Зеленський заявив, що військовий шлях розблокування Маріуполя неможливий. Тому Україна зосередилась на дипломатичному.

Рідні і друзі українських військових закликали світових лідерів, зокрема очільників Туреччини і Китаю, допомогти і застосувати процедуру extraction, тобто вивезти бійців з Маріуполя в третю країну.

Туреччина повідомила, що Росія не дає згоду на цю процедуру.

Територія металургійного комбінату "Азовсталь" залишилася останнім прихистком для українських військовослужбовців у місті. Воно ще в перші дні вторгнення Росії було оточене практично з усіх боків.

Крім того, російські танки, артилерія і авіація знищили майже 90% будівель у місті, повідомляє українська влада.

Кількість загиблих цивільних вона оцінює в 20-25 тисяч. Також значну кількість маріупольців вивезли в Росію.