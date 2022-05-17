З Азовсталі вивозять захисників Маріуполя. Теленовини ВВС
У випуску 17 травня:
- Евакуація військових з "Азовсталі". Що відомо?
- Українські сили прогнали російські сили за лінію кордону. Місто Ізюм на Харківщині називають воротами на Донбас. І там кореспондент ВВС Квентін Сомервіль супроводжував бійців тероборони на патрулюванні.
- На сході України у ці дні особливо важко і лікарям, які рятують бійців. Нам вдалося поспілкуватися одним із них - лікарем-анестезіологом. Днями через пряме попадання загинули його колеги-медики.
- Станом на середину травня кількість біженців від війни в Україні, за оцінками ООН, досягла 13 млн. Із них понад 6 млн були змушені виїхати за кордон, а ще 6,5 млн українців - є внутрішньо переміщеними особами. За кожною сухою цифрою поламані долі та перевернуті життя. А для дітей - нові країни, нові школи. Як облаштовують нове життя родини із дітьми у Британії
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