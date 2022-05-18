В Києві судять російського військового, “історичний” день для НАТО. Теленовини ВВС 18.05.2022

1 година тому

У випуску 18 травня:

Евакуація військових з "Азовсталі". Що відомо?

Із Сибіру на лаву підсудних у Києві. Вадим Шишимарін став першим російським військовослужбовцем, що постав перед судом в Україні за звинуваченням у вбивстві беззбройного українця - цивільного. Це перше засідання по суті справи - 13 травня суд розглядав процедурні питання. Ця судова справа для України показова і символічна, адже з таким звинуваченням, порушення законів і звичаїв війни, українське законодавство стикається вперше.

Росіяни продовжують обстріли Харківщини. Пряме включення з міста.

Фінляндія та Швеція сьогодні вранці офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Посли обох країн особисто передали документи генеральному секретарю альянсу. Обидві країни чітко заявили: відмовитися від нейтралітету і вступити до НАТО їх спонукало російське вторгнення в Україну.

Міжнародний кримінальний суд відправив до України свою найбільшу команду для розслідування воєнних злочинів. Водночас поліція каже, що на околицях столиці знайшла вже понад 1200 тіл мирних жителів. Дві сотні з них у Бородянці. Це місто стало одним із найбільш обстріляних під час вторгнення. Репортаж з людиною, яка втратила усе.

Україна переможе в цій війні, а друга фаза - наступ росіян на Донбасі, зазнала такого самого провалу, як бліцкриг 24 лютого. Такі оцінки військових експертів. Чи дійсно застопорився наступ росіян на Сході - і чи можна говорити про те, що у цій війні настав переломний момент. Про це ми розмовляли з науковим співробітником аналітичного центру Атлантична Рада Михайлом Боцюрківим.

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