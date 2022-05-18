Військових з Азовсталі вивезли під Донецьк. Що з ними буде далі?

1 година тому

Автор фото, Russian defence ministry/EPA

Близько 300 українських захисників Маріуполя впродовж останньої доби доставили з "Азовсталі" до колишньої виправної колонії в Оленівці на Донеччині. Нині цю територію контролюють росіяни.

Серед них близько 50 людей із важкими пораненнями.

Ввечері вівторка, згідно із повідомленнями, чергова колона із семи автобусів у супроводі російських військових прибула до Оленівки.

"Концтабір ХХІ сторіччя"

Передбачається, що поранені отримають медичну допомогу, заради якої вони погодилися на евакуацію з "Азовсталі", де перебували останні два місяці.

Проте їхні родичі мають сумніви в цьому. Як розповіла кореспонденту ВВС Х'юго Бачега сестра одного із бійців "Азову", "є дуже багато побоювань щодо того, як з ними будуть обходитися і чи зможуть вони вижити до того, як відбудеться обмін".

Оксана, дружина ще одного бійця, також каже, що її "дуже непокоїть, що їх вивезли на контрольовану Росією територію".

"Ми дуже, дуже турбуємося про те, що може з ними статися (там)", - розповіла вона кореспонденту ВВС.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко минулого тижня назвав колонію в Оленівці "справжнім концтабором ХХІ сторіччя, який Росія створила в центрі Європи".

За його словами, людей там тримають у жахливих умовах, годують не кожен день, а медичну допомогу взагалі не надають.

"Там утримують рідних військових, колишніх співробітників правоохоронних органів, активістів, журналістів та людей, які просто викликають підозру (включно із наявністю патріотичних татуювань", - розповів Андрющенко.

Обмін чи суд?

Автор фото, Russian defence ministry/EPA

У вечірньому зверненні за вівторок президент Зеленський заявив, що евакуація українських військових з "Азовсталі" триває, і що нею опікуються українські розвідники та військові.

За повідомленням ТАСС, Слідчий комітет РФ планує допитати українських військових в рамках розслідування так званих "злочинів українського режиму". Які методи допитів використовуватимуть російські слідчі, не уточнюється.

Керівництво України каже, що "азовців" обміняють на російських полонених, проте в російській Держдумі заявили у вівторок, що "нацистські злочинці" не підлягають обміну і мають постати перед судом.