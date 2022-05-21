Бабуся з прапором СРСР. Як пані Ганна стала символом кремлівської пропаганди
Бабуся з прапором СРСР. Як пані Ганна стала символом кремлівської пропаганди
Для пані Ганни російський напад на Україну став несподіванкою.
Донедавна вона вважала росіян та українців братами.
Та після того, як пані Ганна дізналася, хто обстрілював її рідне село, їхати до Росії вона не хоче. Натомість каже, що молиться за українських військових.
Репортаж з Харківщини кореспондентів ВВС Святослава Хоменка і Дмитра Власова.
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