Бабуся з прапором СРСР. Як пані Ганна стала символом кремлівської пропаганди

17 хвилин(и) тому

Та після того, як пані Ганна дізналася, хто обстрілював її рідне село, їхати до Росії вона не хоче. Натомість каже, що молиться за українських військових.