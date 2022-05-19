Білий дім не поспішає постачати Україні новітні системи залпового вогню - Politico

1 година тому

Американське видання Politico повідомляє з посиланням на власні джерела, що в Україні засмучені небажанням адміністрації Джо Байдена надати Україні реактивні системи залпового вогню далекого радіусу дії, яких українська влада особливо потребує на Донбасі.

Зокрема, йдеться про сучасні американські системи HIMARS, дальність стрільби яких становить до 300 кілометрів. Старі радянські РСЗВ в України є, але їх ефективність значно нижча.

На думку української влади, американські системи допоможуть Україні перевершити російську важку артилерію за дальністю дії, скорострільністю та руйнівною силою, що може багато в чому визначити результат війни. Тому Україна уже кілька місяців просить Білий дім надати їй цей тип озброєнь.

Проте, як пишуть автори публікації з посиланням на свої джерела у Білому домі, у США побоюються, що українська сторона може застосувати системи для ударів по російській території, що загрожує різкою ескалацією конфлікту.

Найближче, каже одне з джерел у конгресі США, Захід підійшов до ухвалення рішення про постачання HIMARS та інших подібних систем наприкінці квітня, на саміті у німецькому Рамштайні, коли союзники України обговорювали подальші кроки допомоги. Але момент було втрачено.

Джерело Politico в адміністрації Байдена повідомило, що Київ та Вашингтон продовжують активно обговорювати це питання, але не всі запити Києва можуть швидко втілюватися в реальність.

Цього тижня питання щодо постачання Україні сучасної ракетної артилерії прокоментував офіційний представник Пентагону. Під час пресконференції він не підтвердив і не спростував плани Вашингтона відправити Києву HIMARS і заявив, що США "постійно розмовляють з українцями щодо тих засобів, яких вони потребують".

"Як ми продемонстрували раніше, ми готові у разі потреби вносити зміни", - додав він.

Від початку російського вторгнення США надали Україні військову допомогу на суму 3,8 млрд доларів, нагадують у Вашингтоні.

"Ми повинні приймати рішення, виходячи з того, які системи озброєнь забезпечать найбільшу віддачу", - сказав Politico співробітник Білого дому, який попросив про анонімність.

На цей момент ухвалили рішення, що на виділені конгресом гроші доцільніше відправити, наприклад, 90 гаубиць і безліч боєприпасів, ніж на ту ж суму лише кілька систем РСЗВ, пояснює джерело.