Українці по всьому світу святкують День вишиванки. Фото
Україна відзначає День вишиванки. Це свято традиційно припадає на третій четвер травня.
Вишиванку заледве можна назвати винятково традиційним вбранням - чимало українців носять її як святковий або й повсякденний одяг.
Особливість цього року у тому, що багато вишиванок одягнули військові, навіть на лінії фронту. Українці, які втекли від війни, теж одягають вишиванки у цей день.
Українська традиційна вишивка нараховує близько 300 швів, які роблять на основі 20 технік.
"Сьогодні національне вбрання - не тільки символ українства. Це як маніфест: нашої боротьби, нескореності, гордості за свій народ і свою країну", - написав у фейсбуку Віталій Кличко.
У вишиванки одягають домашніх улюбленців. Цього року чотирилапою зіркою у вишиванці став знаменитий пес ДСНС Патрон.
"Підтримуючи традиції, сьогодні наш Патрон змінив свій "бронік" на вишиванку", - написала ДСНС.
В Україні сорочка була базовим елементом строю селян і виконувала функцію спідньої білизни.
У ХІХ столітті орнаменти та техніки оздоблення були настільки унікальними, що можна було за сорочкою визначити, з якого села походить її власниця чи власник.
Хрестик в українській народній вишиванці став особливо популярним у 1850-1860-х роках, розповідають в Інституті моди.
У звичайної дівчини-селянки у скрині було близько 35 сорочок, а у заможної могло бути понад 60.