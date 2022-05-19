Українці по всьому світу святкують День вишиванки. Фото

34 хвилин(и) тому

Автор фото, фото Вікторії Яскевич Підпис до фото, Українка Вікторія Яскевич у вишиванці в Австрії

Україна відзначає День вишиванки. Це свято традиційно припадає на третій четвер травня.

Вишиванку заледве можна назвати винятково традиційним вбранням - чимало українців носять її як святковий або й повсякденний одяг.

Автор фото, офіс президента

Особливість цього року у тому, що багато вишиванок одягнули військові, навіть на лінії фронту. Українці, які втекли від війни, теж одягають вишиванки у цей день.

Автор фото, Держприкордонслужба Підпис до фото, Український прикордонник у вишиванці

Автор фото, Getty Images

Автор фото, фейсбук Наталі Лелюх Підпис до фото, Лікарка-волонтерка Наталя Лелюх у Дніпрі

Українська традиційна вишивка нараховує близько 300 швів, які роблять на основі 20 технік.

Автор фото, Держприкордонслужба

"Сьогодні національне вбрання - не тільки символ українства. Це як маніфест: нашої боротьби, нескореності, гордості за свій народ і свою країну", - написав у фейсбуку Віталій Кличко.

У вишиванки одягають домашніх улюбленців. Цього року чотирилапою зіркою у вишиванці став знаменитий пес ДСНС Патрон.

"Підтримуючи традиції, сьогодні наш Патрон змінив свій "бронік" на вишиванку", - написала ДСНС.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Пес Патрон у вишиванці замість броніка

В Україні сорочка була базовим елементом строю селян і виконувала функцію спідньої білизни.

Автор фото, Джо Гідденс/PA Wire Підпис до фото, Українка Крістіна Корніюк (третя справа) відзначає День вишиванки у Кембриджі

У ХІХ столітті орнаменти та техніки оздоблення були настільки унікальними, що можна було за сорочкою визначити, з якого села походить її власниця чи власник.

Автор фото, фейсбук Віталія Кличка

Автор фото, Держприкордонслужба Підпис до фото, Українські прикордонники

Хрестик в українській народній вишиванці став особливо популярним у 1850-1860-х роках, розповідають в Інституті моди.

У звичайної дівчини-селянки у скрині було близько 35 сорочок, а у заможної могло бути понад 60.