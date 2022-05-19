Що чекає бійців "Азову", світ на порозі голоду. Теленовини ВВС 19.05.2022
У випуску 19 травня:
- Триває вивезення українських військових з "Азовсталі". З бункеру вийшло щонайменше 1730 бійців, з них близько 80 поранених. Таку кількість називає російська сторона. У Кремлі це називають "здачею у полон" та капітуляцією. В Україні утримуються від заяв та очікують, що зможуть визволити всіх оборонців Маріуполя завдяки обміну військовополоненими.
- Збройні Сили України вже звільнили 23 населені пункти на Харківщині. Тривають бойові дії в районі Ізюма. Генштаб ЗСУ повідомляє про подальші російські обстріли на кордоні Сумської та Чернігівської областей. Там це пояснюють намаганнями відволікати сили українців з інших напрямків. Через обстріл Сєвєродонецька в четвер загинули 12 людей, понад 40 - поранені. Про це повідомила обласна адміністрація. Понівечений Харків також не може спати спокійно. В окремих районах міста люди й досі чують вибухи.
- Світу загрожує глобальний дефіцит збіжжя, соняшникової олії та інших продуктів. Привид масового голоду може стати реальністю в найбідніших країнах світу, - заявляє ООН. Основна причина - це війна Росії проти України
- Російська війна в Україні забирає не лише життя українців. Вона знищує її культурну спадщину. Бомби руйнують музеї, бібліотеки, церкви й мечеті, університети й театри. ЮНЕСКО називає такі дії під час війни "культурними чистками", а міжнародне право визнає воєнними злочинами. На рівні з примусовими депортаціями та розстрілами цивільних. Крім руйнації, російська армія краде з тимчасово окупованих територій картини Айвазовського та Куїнджі, скіфське золото, манускрипти.
- Від часу анексії Криму в 2014 році українська кримськотатарська громада була розділена вздовж нових ліній поділу. Частина залишилася на півострові. Частина втекла від переслідувань на материкову Україну в надії на деокупацію Криму. 18 травня, коли кримські татари вшановували пам'ять жертв сталінських депортацій 1944 року, в Україні триває війна. Про те, наскільки події на фронті позначаються на надіях кримських татар повернутися на історичну батьківщину ВВС поговорили з лідером Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим.
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