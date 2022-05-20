NYT оприлюднила нові докази масового розстрілу в Бучі

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Скріншот відео з камери/New York Times

Американська газета New York Times опублікувала детальне розслідування про вбивства російськими військовими мешканців Бучі під Києвом. Видання отримало нові записи з камер спостереження та свідчення очевидців.

Журналісти пишуть, що їм вдалося довести розстріл щонайменше восьми чоловіків, більшість з яких служили у місцевій територіальній обороні. Їх захопили російські військові.

Газета публікує кадри з камери зовнішнього спостереження, на яких видно, як російські військові 4 березня ведуть дев'ятьох людей ланцюжком. Після цього відео обривається.

Але за супутниковими знімками та фотографіями, зробленими після відступу армії РФ, журналісти змогли ідентифікувати з-поміж убитих принаймні деяких людей та відновити перебіг подій.

Про розстріли місцевих жителів New York Times розповіли вісім свідків, у тому числі один з чоловіків, яких забрали росіяни. Це 43-річний Іван Скиба, йому вдалося вижити, оскільки куля не зачепила його життєво важливі органи.

Опираючись на кадри з камери спостереження навпроти будинку 144 на вулиці Яблунській в Бучі, журналісти твердять, що російські десантники зайняли Бучу приблизно у той же час, коли стратили групу чоловіків.

Російські військові приїхали на транспортних засобах, які використовують майже виключно у повітряно-десантних військах Росії.

На Яблунській, 144 десантники облаштували свою базу.

Страта місцевих з ТРО

Автор фото, NYT Підпис до фото, Справа на ліво: Анатолій Приходько, Андрій Матвійчук, Андрій Вербовий, Денис Руденко, Андрій Дворніков, Святослав Туровський, Валерій Котенко та Віталій Карпенко.

Восьмеро місцевих чоловіків, чиї тіла згодом знайшли на подвір'ї вулиці Яблунської, 144, чергували на імпровізованому блокпосту на Яблунській, 31.

Як розповів журналістам Іван Скиба, якому вдалося врятуватися, у чоловіків майже не було зброї - лише одна граната та гвинтівка.

Про пересування російських військових Бучею у їхньому напрямку повідомили по рації. Чоловіки заховалися у будинку поруч. Там мешкав 53-річний Валерій Котенко, який приносив чоловікам чай та каву на блокпост.

Приблизно через годину російські солдати, які проводили обшук у всіх будинках, знайшли чоловіків. Усіх дев'ятьох, разом з господарем, вивели під дулом автоматів з будинку.

У чоловіків шукали татуювання, які могли б свідчити про військову належність.

Потім їх вервечкою привели у штаб росіян на вулиці Яблунській, 144.

Автор фото, Скріншот відео очевидців/New York Times

Про подальші події журналістам NYT розповів Іван Скиба та сім цивільних свідків, яких російські військові зібрали із сусідніх будинків та тримали в окремій групі.

Свідки розповіли, що бачили групу полонених перед російською базою у сорочках, насунутих на голову.

За словами Скиби, російські солдати змусили їх стати на коліна, а потім майже відразу почали стріляти.

Івану Скибі куля потрапила у бік, не зачепивши важливих органів. Він дочекався поки росіяни пішли і втік.

Тіла убитих чоловіків пролежали у дворі на Яблунській майже місяць.

Перші кадри з убитими мирними жителями Бучі з'явилися на початку квітня після того, як з міста відступила російська армія.

Російська влада без жодних переконливих доказів стверджує, що страти цивільного населення в Бучі - інсценування та провокація, організована Києвом.

Але численні відео та супутникові знімки свідчать про інше.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Як житловий комплекс у Бучі пережив окупацію росіянами.

Міністерство оборони Росії та російське МЗС не відповіли на прохання New York Times прокоментувати висновки розслідування.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розслідує масові убивства мирного населення під час російської окупації українських міст, зокрема під Києвом.