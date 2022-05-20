"Руйнують за маріупольським сценарієм": як виглядають міста Луганщини

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Луганська ОВА

Обстріли та зіткнення на Луганщині не припиняються. Російська армія веде наступ на Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Практично зруйновані обстрілами Рубіжне та Попасна.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мешканець Білогорівки розглядає зруйновані будинки. Багато мешканців області виїхали звідти через постійні обстріли

На Луганщині частково або повністю зруйновані понад 11 тисяч будинків.

"За попередніми оцінками, частково або повністю зруйновано 3 188 багатоповерхових будинків та 8 100 приватних садиб", - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що міста Луганщини руйнують за маріупольським сценарієм - понад 60 будинків за добу.

Автор фото, Луганська ОВА

Автор фото, Луганська ОВА

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 88-річна Клавдія Кушнір сидить в укритті в Сєвєродонецьку

Другий Маріуполь

"Рубіжне розділило долю Маріуполя. Промислове місто зруйноване вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах - кладовища", - повідомив голова ОВА.

Автор фото, Луганська ОВА

До війни тут проживали понад 60 тисяч мешканців. На сьогодні частина з них евакуювалися в безпечні міста України, інших вивезли в Росію чи на окуповані території, а ще когось тримають у заручниках у підвалах міста, розповів Гайдай.

Голова ОВА показав фото знищеного міста і додав, що Рубіжне доведеться будувати майже з нуля.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Обстріл Рубіжного у квітні - фото зроблене з сусіднього села

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ті, хто встановлювали цей білий прапор у дворі будинку культури в Рубіжному, ймовірно сподівалися, що він їх захистить

"Інфраструктура зруйнована вщент"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 66-річна Алла Поладюк готує їсти на вулиці. У момент, коли фотограф робив цей кадр, Сєвєродонецьк знову обстрілювали. Одна з жінок, чуючи ці звуки, тікає в укриття, інша - стикається від вибухів

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мешканка Лисичанська стоїть біля входу в підвал дитячого садочку, де можна сховатися у випадку обстрілів

Росія знищила 348 об'єктів інфраструктури, припинили діяльність 3 408 підприємств Луганщини, написав Гайдай у своєму телеграм-каналі."За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 16 будівель закладів вищої освіти, 104 заклади загальної середньої освіти, 49 дитячих садочків, 17 спортивних об'єктів, 15 соціальних закладів, 37 закладів охорони здоров'я та 62 заклади культури, а також 6 адмінбудівель, 7 вокзалів та 35 об'єктів життєзабезпечення".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Білогорівка, 13 травня

За словами Гайдая, на території області втратили свій бізнес і не мають можливості працювати тисячі фізичних осіб - підприємців. Зупинились 3 408 підприємств, у тому числі 479 промислових."Орієнтовна загальна сума прямих збитків внаслідок російської агресії становить 3,1 млрд гривень", - підсумував голова ОВА.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 65-річна Галина мешкала у цьому будинку в Сєвєродонецьку, але обстрілом пошкодило її кімнату. І жінка переселилася до машини, яка стоїть перед будинком. І тепер мешкає в ній

Росія натомість заявляє про наміри найближчим часом "звільнити" територію самопроголошеної "ЛНР" та створює штаб з відновлення Донбасу.

Раніше у Росії заявляли, що прагнуть розширити межі самопроголошених "республік" на сході України до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

У цих районах нині точаться найзапекліші бої між Росією та Україною.