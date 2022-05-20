З "Азовсталі" вийшли майже 2 тисячі бійців, каже міноборони РФ. Що ще відомо

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Дмитро Козацький Підпис до фото, Український військовий Дмитро Козацький 20 травня опублікував у соцмережах фото із заводу Азовсталь у Маріуполі. "Ну от і все. Дякую за прихисток, Азовсталь — місце моєї смерті і мого життя", — написав він.

Міністерство оборони Росії назвало нову кількість українських бійців, які вийшли із заводу "Азовсталь" у Маріуполі та, як кажуть у російському відомстві, "здалися в полон".

За словами російського міністра оборони Сергія Шойгу, станом на зараз це понад 1900 військових.

Серед тих, хто вийшов з "Азовсталі", також 177 цивільних, зокрема 85 жінок та 47 дітей, додав він.

Українська влада, яка домагається обміну захисників "Азовсталі" на російських військовополонених, ці дані не коментує.

Раніше міністерство оборони Британії припускало, що із заводу могли вийти близько 1700 солдатів.

Їх усіх відвезли на території, які контролює Росія.

Що кажуть "азовці"

Автор фото, Дмитро Козацький

Представники полку "Азов", як і українська влада, коментують ситуацію дуже обережно.

У п'ятницю командир полку "Азов" Денис Прокопенко оприлюднив відеозвернення, у якому заявив, що українське військове керівництво дало "наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців та припинення оборони міста".

За його словами, бійці, які 86 днів тримали оборону обложеного російськими військами міста, виконали найважливіші умови.

Вдалося евакуювати цивільних, а поранених - вивезти "з подальшим обміном та доставкою на територію, підконтрольну Україні".

Прокопенко також висловив сподівання, що найближчим часом рідні та країна зможуть поховати загиблих воїнів.

Достеменно невідомо, чи всі українські військові вже залишили підземелля "Азовсталі".

Однак відомо, що станом щонайменше на 19 травня там досі перебували деякі бійці "Азову". Адже у четвер увечері заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар опублікував коротке відеозвернення, в якому заявив:

"Я і командування перебуваємо на заводі "Азовсталь". Триває певна операція, деталей якої я не розголошуватиму."

"Процес евакуації триває і він складний"

Українська влада поки що не коментувала ані кількість військових, що вийшли з "Азовсталі", ані їхній статус, ані хід самої операції.

Росія наполягає, що вони здалися в полон і, отже, є полоненими. Україна ж називає цей процес "евакуацією" і говорить про обмін бійців.

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Напередодні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що процес евакуації захисників "Азовсталі" триває, і він складний.

"Зараз ми маємо говорити про те, що процес евакуації продовжується і він складний. Ви бачите заяви, які лунають з боку російських ЗМІ та політиків - вони дуже агресивні, тому давайте все-таки обережно до цього ставитися", - зауважив Подоляк в ефірі Радіо НВ.

За його словами, зараз з'являється багато коментарів людей, які "до самого процесу переговорів не мають ніякого відношення, і взагалі це дуже тяжкі переговори, тому що це стосується життя людей".

"І ви розумієте, що "Азовсталь", Маріуполь, полк "Азов", всі захисники Маріуполя - вони дуже символічні, в тому числі для РФ з негативної точки зору", - зауважив радник керівника Офісу президента.

Подоляк підтвердив, що в переговорному процесі є "дуже багато впливових посередників, зокрема міжнародних інституцій, представників деяких інших країн".

Все, що "зможемо сказати після того, як закінчимо цю операцію, скажемо", наголосив Подоляк.

Маріуполь дуже швидко після початку війни опинився в облозі. Місто перебувало під постійними обстрілами. Підземні укриття "Азовсталі" стали прихистком для багатьох мешканців міста, а згодом - і для його оборонців.