Ракетні удари по Одещині та Харківщині: що відомо про поранених та руйнування

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Володимир Зеленський

По обіді п'ятниці росіяни завдали потужних авіаударів по Одещині та Харківщині. Повітряну тривогу оголошували по всій Україні, у багатьох областях вони досі тривають.

Удар по місту Лозова на Харківщині стався близько 15:05.

За попередньою інформацією, постраждали семеро людей, в тому числі одна дитина, повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

Місцеві ЗМІ повідомили, що знищений будинок культури.

Президент України Володимир Зеленський так прокоментував цей удар: "Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури... Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність".

На Одещині ракета влучила "в один з об'єктів інфраструктури", повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

В результаті спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники.

Загрози життю та здоров'ю цивільного населення в найближчих населених пунктах немає, додав Братчук.

Крім того, інша російська ракета, також випущена по Одещині, зруйнувала пляжну вбиральню. Про це повідомило Оперативне командування "Південь".