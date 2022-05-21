Зеленський: "Вийти на тимчасову лінію розмежування - це буде перемога"

1 година тому

Автор фото, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою дав велике телевізійне інтерв'ю, присвячене третій річниці своєї інавгурації.

У ньому він зокрема розповів про те, що вважатиме перемогою у війні з Росією, чи можливі переговори з Володимиром Путіним, а також про захисників "Азовсталі", які вийшли із катакомб заводу.

Про закінчення війни

Під час інтерв'ю президент вперше озвучив кількість військових, які зараз захищають Україну. За його словами, це близько 700 тис. людей.

Він зазначив, що із тими силами, що були на початку вторгнення, зупинити Росію Україна не змогла б через те, що територію країни треба було захищати на багатьох напрямках.

Що ж до закінчення війни, то як і коли це буде, залежить від того, "коли відбудеться розмова з Путіним".

"Ми хочемо повернення територій і закінчення цієї війни. Але як це буде, коли це буде - залежить саме від часу, коли відбудеться розмова з Путіним", - сказав Зеленський.

"Думаю, що розмова України й Росії точно буде. Але ми не знаємо, у якому форматі: з посередниками чи без посередників, у широкому колі чи двостороння розмова", - додав він.

Що вважати перемогою

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Зеленський вважає, що для України перемогою у війні з РФ буде вихід на лінію розмежування до 24 лютого.

"Я вважаю, що вийти на лінію, яка була до 24 числа, без зайвих втрат - це буде для нашої держави перемогою", - сказав він.

Водночас він зазначив, що принциповим є зберегти життя українських солдатів.

"Я вважаю, який би апетит не був у різних прошарків нашого населення, найцінніше - зберегти більше людей, військових. Це сміливі люди, які готові віддати життя".

"Перемога буде кривавою"

За словами Зеленського, повернення Україною своїх територій може бути "питанням десятків тисяч (життів - Ред.) людей".

"Ніхто просто так нічого не віддає, але є земля, на яку вони зайшли й окупували, а є земля, де вони вже вкопалися, вони там стоять, сидять, вони глибоко в деяких територіях", - сказав президент, зазначивши, що на першому етапі "ми не до кінця тоді повернемо всі території".

"Ми повинні враховувати ціну цієї війни і ціну деокупації... Не забуваймо, що всі наші військові також хочуть жити", - сказав він.

Своє бачення процесу звільнення українських територій він описав так:

"Вийти на тимчасову лінію розмежування - це буде перемога... І тоді ми перейдемо до другої частини. Я б хотів, щоб розуму у цієї країни (Росії - Ред.) було достатньо, щоб другу частину ми проговорили за столом перемовин. Ось, на що я сподіваюся. І щоб результатом цієї розмови стала остаточна справедливість для нас", - заявив Зеленський.

Президент кілька разів згадав про те, що війна коштуватиме Україні багатьох життів, і наголосив, що перемога буде "дуже складна і кривава".

"Перемога буде дуже складна, вона буде і кривава, вона точно буде в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії, я впевнений в цьому, тому що є деякі речі, які окрім як за столом перемовин ми не зможемо завершити. Тому що ми хочемо повернути все, а РФ хоче не віддати нічого".

Про Маріуполь

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Що ж до долі вивезених з Азовсталі українських бійців, Зеленський заявив, що їх "мають обміняти". Але подробиць перемовин з Росією із цього приводу не розповів.

"Будемо забирати їх додому. Це те, що ми повинні зробити разом із тими партнерами, які брали на себе відповідальність", - підкреслив Зеленський.

Про те, що територію заводу покинули майже 2,5 тисячі людей, раніше заявили в Росії. Міністерство оборони прозвітувало Володимиру Путіну про "завершення операції" та контроль над заводом та Маріуполем.

Зеленський ще раз підтвердив, що бійці на "Азовсталі" отримали від військового командування сигнал, що мають повне право вийти і зберегти свої життя.

Тепер, каже він, "все залежить від того, що на себе брали ООН, Червоний хрест, Російська Федерація, що вони (українські військові - Ред.) будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну".

Крім того, особливо президент відзначив роботу українських льотчиків, які літали в заблокований росіянами Маріуполь, аби доставити бійцям ліки та продовольство.

Вони "знали, що складно, знали, що долетіти до "Азовсталі" і привезти їм ліки, харчі, воду, забрати тіла, поранених, майже неможливо", але все одно "летіли туди".

"Ми втратили багато льотчиків там", - наголосив президент Зеленський.

Олена Зеленська: "Він живе на роботі"

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Дружина президента Олена Зеленська у свою чергу розповіла, що чекає, поки "сім'я об'єднається, як і всі сім'ї в Україні".

"Сім'я роз'єднана. Він живе на роботі. 2,5 місяця ми взагалі не бачилися, спілкувалися лише телефоном", - сказала вона в інтерв'ю.

"Чекаємо, що об'єднаємось, як і всі сім'ї в Україні", - сказала Зеленська.