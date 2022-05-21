Байден підписав документ про $40 млрд допомоги Україні. Що він передбачає?
Президент США Джо Байден підписав схвалений раніше Конгресом пакет військової допомоги Україні на 40 млрд доларів.
Ця сума - найбільший пакет американської допомоги з моменту вторгнення Росії в лютому.
Закон фінансово забезпечуватиме підтримку України приблизно протягом наступних п'яти місяців. Він зокрема включає близько шести мільярдів доларів, передбачених на бронетехніку та протиповітряну оборону.
Зараз Байден перебуває в Південній Кореї в рамках чотириденної подорожі Азією.
За повідомленнями кореспондентів, туди йому і доставили документ на підпис.
У виступі в Сеулі, Байден сказав, що вторгнення Росії в Україну стало наступом на "основні міжнародні принципи".
Що передбачає пакет?
Пакет передбачає 6 млрд доларів на безпеку і ще 8,7 млрд доларів на зброю, яку США вже надає Україні.
Серед них вже давно відомо про "Джавеліни", гаубиці, дрони-камікадзе Switchblade.
За даними, оприлюдненими раніше Washington Post, США вже постачають чи збираються поставити до України:
- понад 7000 одиниць стрілкової зброї,
- понад 50 млн патронів,
- 75 тисяч комплектів бронежилетів та касок,
- ракетні системи із лазерним наведенням,
- безпілотні катери берегової охорони,
- протипіхотні міни M18A1 Claymore,
- вибухівка,
- рації, прилади нічного бачення, оптика, лазерні дальноміри, засоби радіоелектронної боротьби.
Крім того, майже 4 млрд доларів виділено на розвідку.
Близько 8,7 млрд доларів піде на фінансову підтримку України - "для покриття невідкладних потреб України". Ще 900 млн доларів передбачено на підтримку біженців, забезпечення їх житлом та мовні курси.
9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз військової зброї для України.