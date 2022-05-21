Байден підписав документ про $40 млрд допомоги Україні. Що він передбачає?

Байден

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден підписав схвалений раніше Конгресом пакет військової допомоги Україні на 40 млрд доларів.

Ця сума - найбільший пакет американської допомоги з моменту вторгнення Росії в лютому.

Закон фінансово забезпечуватиме підтримку України приблизно протягом наступних п'яти місяців. Він зокрема включає близько шести мільярдів доларів, передбачених на бронетехніку та протиповітряну оборону.

Зараз Байден перебуває в Південній Кореї в рамках чотириденної подорожі Азією.

За повідомленнями кореспондентів, туди йому і доставили документ на підпис.

У виступі в Сеулі, Байден сказав, що вторгнення Росії в Україну стало наступом на "основні міжнародні принципи".

Що передбачає пакет?

Пакет передбачає 6 млрд доларів на безпеку і ще 8,7 млрд доларів на зброю, яку США вже надає Україні.

Серед них вже давно відомо про "Джавеліни", гаубиці, дрони-камікадзе Switchblade.

За даними, оприлюдненими раніше Washington Post, США вже постачають чи збираються поставити до України:

  • понад 7000 одиниць стрілкової зброї,
  • понад 50 млн патронів,
  • 75 тисяч комплектів бронежилетів та касок,
  • ракетні системи із лазерним наведенням,
  • безпілотні катери берегової охорони,
  • протипіхотні міни M18A1 Claymore,
  • вибухівка,
  • рації, прилади нічного бачення, оптика, лазерні дальноміри, засоби радіоелектронної боротьби.

Крім того, майже 4 млрд доларів виділено на розвідку.

Близько 8,7 млрд доларів піде на фінансову підтримку України - "для покриття невідкладних потреб України". Ще 900 млн доларів передбачено на підтримку біженців, забезпечення їх житлом та мовні курси.

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз військової зброї для України.

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