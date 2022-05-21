Байден підписав документ про $40 млрд допомоги Україні. Що він передбачає?

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден підписав схвалений раніше Конгресом пакет військової допомоги Україні на 40 млрд доларів.

Ця сума - найбільший пакет американської допомоги з моменту вторгнення Росії в лютому.

Закон фінансово забезпечуватиме підтримку України приблизно протягом наступних п'яти місяців. Він зокрема включає близько шести мільярдів доларів, передбачених на бронетехніку та протиповітряну оборону.

Зараз Байден перебуває в Південній Кореї в рамках чотириденної подорожі Азією.

За повідомленнями кореспондентів, туди йому і доставили документ на підпис.

У виступі в Сеулі, Байден сказав, що вторгнення Росії в Україну стало наступом на "основні міжнародні принципи".

Що передбачає пакет?

Пакет передбачає 6 млрд доларів на безпеку і ще 8,7 млрд доларів на зброю, яку США вже надає Україні.

Серед них вже давно відомо про "Джавеліни", гаубиці, дрони-камікадзе Switchblade.

За даними, оприлюдненими раніше Washington Post, США вже постачають чи збираються поставити до України:

понад 7000 одиниць стрілкової зброї,

понад 50 млн патронів,

75 тисяч комплектів бронежилетів та касок,

ракетні системи із лазерним наведенням,

безпілотні катери берегової охорони,

протипіхотні міни M18A1 Claymore,

вибухівка,

рації, прилади нічного бачення, оптика, лазерні дальноміри, засоби радіоелектронної боротьби.

Крім того, майже 4 млрд доларів виділено на розвідку.

Близько 8,7 млрд доларів піде на фінансову підтримку України - "для покриття невідкладних потреб України". Ще 900 млн доларів передбачено на підтримку біженців, забезпечення їх житлом та мовні курси.

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз військової зброї для України.