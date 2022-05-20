НБУ зняв обмеження на валютний курс для банків. Як це вплине на гаманці українців

1 година тому

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НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, за яким банки купують і продають готівкову валюту. Зміни почнуть діяти з 21 травня.

Водночас офіційний курс гривні залишається незмінним: 29,25 грн за долар. На цьому рівні Нацбанк зафіксував курс ще у перші дні вторгнення Росії в Україну.

Скасовані також і обмеження для курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

Це відбувається на фоні того, що реальний курс в обмінках вже досяг 37 гривень за долар.

Паралельно НБУ ще більше обмежив зняття готівки за кордоном. Що це означає і чому так сталося?

Відновити конкуренцію чи "долар по 40"?

Від 14 квітня курс продажу-купівлі валюти в банках не міг відхилятися від офіційного більш як на 10%. А до цього вільний продаж готівкової валюти взагалі був заборонений.

Водночас фінансові компанії, які володіють пунктами обміну валюти, могли встановлювати вільний курс.

Це викривляло ринок та ставило банки у нерівні умови із іншими учасниками валютного ринку, вважають в НБУ.

Там також очікують, що скасування обмежень дозволить виправити ситуацію і навіть трохи збити ажіотаж на валютному ринку.

Підпис до фото, Обміник в Україні, 20 травня

За останній тиждень курс долара до гривні різко зріс: якщо на 13 травня готівковий долар коштував в межах 34,2−34,5 грн, то до 19 травня долар подорожчав до 36,5−37,5 грн.

Проте за таким курсом доларом могли торгувати лише обмінники, тоді як банки були змушені дотримуватися обмежень. Відтак вони програвали фінансовим компаніям, а вибір для тих, хто хотів обміняти гривню на валюту, був обмеженим.

Крім того, оскільки легальних шляхів обміну валюти було обмаль, а попит зростав, на ринок повернулися "чорні" ділки, про яких українці вже було забули.

"Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, поліпшить умови роботи легальних суб'єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій, - пояснив заступник голови НБУ Юрій Гелетій. - Усе це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті".

Зменшення лімітів на зняття готівки

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Одночасно нацбанк вирішив тимчасово зменшити щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті.

До цього цей ліміт був удвічі більшим.

"Це дасть змогу знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже, - захистити міжнародні резерви України", - пояснили в НБУ.

А от ліміт на зняття готівки з валютних рахунків не змінився і надалі становить еквівалент до 100 тис. грн на день.

Зміни також не стосуються використання платіжних карток за кордоном для розрахунків за товари та послуги - більшість з них можна й надалі здійснювати без обмежень, твердять у Нацбанку. І запевняють, що "громадяни й надалі матимуть змогу задовольняти всі свої нагальні потреби".

Втім курс, за який здійснюватимуться ці операції, очевидно, буде вже іншим.

Зараз мільйони українців, які втекли від війни, використовують за кордоном свої гривневі картки.

Виглядає, що як і у випадку з пальним, влада намагається приборкати ажіотаж і лібералізувати ринок, аби ціни - у цьому випадку, на національну та іноземну валюту - максимально відповідали попиту на пропозиції на ринку.