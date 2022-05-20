Зеленський: найближчим часом з Азовсталі вивезуть усіх

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалам прокоментував операцію з вивезення захисників Маріуполя з "Азовсталі".

Він сказав, що вона ще триває і деталей багато надати не може.

"Цивільних вивезли, медиків вивезли, вивезли важкопоранених і поранених. Найближчим часом, навіть не днями, завершиться вивезення всіх з "Азовсталі", - заявив президент.

Він також заявив, що на "Азовсталі" перебували "велика кількість героїчних людей" - нацгвардійці та прикордонники, десантники та "азовці", працівники СБУ та медики.

Президент також особливо відзначив "героїчних льотчиків, які знали, що складно, знали, що долетіти до "Азовсталі" і привезти їм ліки, харчі, воду, забрати тіла, поранених, майже неможливо", але все одно "летіли туди".

"Ми втратили багато льотчиків там", - заявив президент Зеленський.

За його словами, розблокувати підходи до "Азовсталі" військовим шляхом не було можливо через відсутність належної кількості зброї, попри "величезну кількість героїчних людей", які були готові йти на розблокування території заводу.

Тому, заявив президент Зеленський, хлопці отримали сигнал, що мають повне право вийти й зберегти собі життя.

Автор фото, Russian defence ministry/EPA

Зеленський не сказав, скільки саме там українських бійців, він тільки уточнив, що одних тільки прикордонників там було 400 людей. А ще поліція, бійці СБУ, військові та азовці.

Президент також додав, що загинуло дуже багато українських льотчиків, які намагались доставити захисникам Маріуполя продукти та набої, вивезти загиблих.

Раніше міністерство оборони Росії заявило, що із заводу "Азовсталь" вийшли і "здалися в полон" вже майже 2 тисячі військових.

Українська влада поки що не коментувала ані кількість військових, що вийшли з "Азовсталі", ані їхній статус, ані хід самої операції. Також немає інформації про можливий обмін.

Напередодні радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що процес евакуації захисників "Азовсталі" триває, і він складний.

Водночас дружини та матері українських військових, які воювали у складі гарнізону Маріуполя, заявили на пресконференції у Стамбулі, що поки що мають зв'язок зі своїми близькими. Проте, заявили вони, захисники "Азовсталі" "прямують із пекла до пекла".

У сьогоднішньому відеозверненні командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що українське військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців та припинення оборони Маріуполя.

За його словами, бійці, які 86 днів тримали оборону обложеного російськими військами міста, виконали найважливіші умови, - вдалося евакуювати цивільних, а поранених - вивезти з подальшим обміном на територію України.