Зеленський про "Азовсталь", удар по Лозовій, росіяни руйнують Донбас. Теленовини ВВС
86 день війни Росії проти України. У випуску:
- Президент Зеленський заявив, що найближчим часом завершиться вивезення усіх людей із "Азовсталі" в Маріуполі. Тоді як азовці попередили, що з ними може зникнути зв'язок. Що відбувається з захисниками Маріуполя.
- Росія обстрілювала ракетами центральну Україну та Харківщину. Неспокійно й на кордонах Сумщини та Чернігівщини. Це все на додачу до боїв за Донбас. Ситуацію на фронті коментує військовий оглядач Олег Жданов.
- Радник із закордонних питань Держдепу США Дерек Чоллет вважає: Росія вже програла.
- Україна робить перший крок до відновлення справедливості у війні. Наступного тижня український суд має винести вирок Вадиму Шишимаріву — 21-річному сержанту російської армії. Той визнав, що вбив на Сумщині неозброєного чоловіка.
- "Велика сімка" виділить Україні мільярди для допомоги. Євросоюз думає, як врятувати українське зерно і запобігти світовому голоду.
- Яке українське кіно показують на Канському кінофестивалі під час війни. І як змінилась позиція цього кіномайданчика щодо російських фільмів?
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