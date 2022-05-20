Зеленський про "Азовсталь", удар по Лозовій, росіяни руйнують Донбас. Теленовини ВВС

1 година тому

86 день війни Росії проти України. У випуску:

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