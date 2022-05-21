Що відбувається у Маріуполі та на "Азовсталі"

21 травня 2022, 07:08 GMT Оновлено: 1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українці протягом майже трьох місяців утримували "Азовсталь", що залишався останнім бастіоном захисників Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з території "Азовсталі" вивезли практично всіх захисників Маріуполя та цивільних.

Про те, що територію заводу покинули майже 2,5 тисячі людей, заявили і в Росії. Міністерство оборони прозвітувало Володимиру Путіну про "завершення операції" та контроль над заводом та містом.

Росія заявляє, що захисники "Азовсталі" здалися в полон, Україна дуже обережно коментує те, що сталося в Маріуполі, називаючи це вивезенням, евакуацією чи операцією.

Куди вивезли людей з "Азовсталі" та що на них чекає?

Що каже Україна

"Вивезено цивільних, медиків, тяжко поранених. Наразі також відбувається вивезення людей. Мені здається, що найближчим часом навіть, не найближчими днями, а часом завершиться вивезення всіх", - заявив Зеленський напередодні в інтерв'ю телеканалам.

Глава держави зазначив, що вів переговори з лідерами багатьох держав щодо постачання зброї для деблокади міста або евакуації українських захисників.

За його словами, розблокувати підходи до "Азовсталі" військовим шляхом не було можливо через відсутність належної кількості зброї, попри "величезну кількість героїчних людей", які були готові йти на розблокування території заводу.

Тому, заявив президент Зеленський, хлопці отримали сигнал, що мають повне право вийти й зберегти собі життя.

Він також заявив, що на "Азовсталі" перебували "велика кількість героїчних людей" - нацгвардійці та прикордонники, десантники та "азовці", працівники СБУ та медики.

Президент також особливо відзначив "героїчних льотчиків, які знали, що складно, знали, що долетіти до "Азовсталі" і привезти їм ліки, харчі, воду, забрати тіла, поранених, майже неможливо", але все одно "летіли туди".

"Ми втратили багато льотчиків там", - заявив президент Зеленський.

Автор фото, AFP

Зеленський не сказав, скільки саме там українських бійців, він тільки уточнив, що одних тільки прикордонників там було 400 людей. А ще поліція, бійці СБУ, військові та азовці.

Що каже Росія

Тим часом міноборони Росії заявило про "звільнення" "Азовсталі". За даними російського відомства, з "Азовсталі" вийшли 2439 військових.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Перші автобуси із захисниками "Азовсталі" попрямували на територію самопроголошеної "ДНР" 16 травня

У п'ятницю ввечері у державних російських ЗМІ та провладних телеграм-каналах з'явилося відео із захисником "Азовсталі" - командиром 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергієм Волинським (позивний "Волина"), на якому він представляється і підтверджує, що його взяли в полон. Також стверджувалося, що територію заводу залишили командир "Азова" Денис Прокопенко (позивний "Редис") та заступник командира Святослав Паламар (позивний "Калина"). Відеозаписів з ними не було.

У міністерстві оборони Росії заявили, що командира "Азова" Прокопенка вивезли з території комбінату на спеціальному бронеавтомобілі нібито "через ненависть маріупольців та бажання розправи над ним городян за численні звірства".

Що чекає на українських військових

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акції з вимогою врятувати людей на "Азовсталі" проходили по всьому світу

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Російське міноборони повідомляло, що поранених захисників "Азовсталі" відвезуть до лікувальних закладів у Новоазовську та Донецьку на території самопроголошеної "ДНР".

Більшу частину військовополонених відправили до виправної колонії в селі Оленівка під Донецьком - за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, там вже перебувають три-чотири тисячі маріупольців, які не пройшли так звану фільтрацію.

Щонайменше 89 людей, що обороняли "Азовсталь", вивезли до СІЗО-2 у російському Таганрозі.

Україна розраховує повернути військових на підконтрольну територію, сказав Володимир Зеленський. А віцепрем'єр Ірина Верещук заявила, що сподівається на обмін поранених українських військових після їхнього одужання на російських військовополонених.

Багато російських політиків та провладні ЗМІ виступили проти обміну. Зокрема, спікер Держдуми В'ячеслав Володін доручив комітетам Держдуми підготувати постанову, яка забороняє обмін "нацистських злочинців" (так у Думі назвали учасників українського полку "Азов").

У відповідь заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала співгромадян "не надто перейматися закликами російських депутатів не обмінювати бійців полку "Азов": ці заклики, на її думку, можуть бути розраховані на внутрішню аудиторію.

Облога "Азовсталі"

Активні бойові дії на "Азовсталі" розпочалися 18 березня 2022 року. На початку березня сам Маріуполь узяли в оточення російські війська. При цьому "Азовсталь" залишався під контролем України, оскільки на заводі сховалися українські військові, зокрема з полку "Азов", які обороняли завод.

1 квітня президент Росії Володимир Путін "на камери", проводячи зустріч з міністром оборони, скасував наказ про штурм "Азовсталі" і доручив російським військовим заблокувати територію заводу. Однак бомбардування та спроби штурму заводу не припинялися.

Військові та цивільні, що залишилися на "Азовсталі", відмовлялися здаватися і фактично опинилися в блокаді: у них майже не було води, їжі, медикаментів та боєприпасів.

При цьому захопити "Азовсталь" російські військові не могли. Завод займає величезну територію між річкою Кальміус з одного боку та берегом Азовського моря - з іншого. Завод має власний вантажний порт та розгалужену систему підземних комунікацій. Штурм такого укріпленого району силами піхотних підрозділів може тривати тижні без гарантованого результату.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що російські джерела можуть перебільшувати кількість українських військових, що залишили "Азовсталь". На думку ISW, це може бути зроблено або щоб домовитися про обмін максимальної кількості полонених, або щоб уникнути неприємного визнання, що лише "сотням" українських солдатів вдавалося утримувати територію заводу під контролем стільки часу.

В умовах війни ВВС не може оперативно перевіряти інформацію від офіційних осіб воюючих сторін.