Мавпяча віспа шириться світом. Що це за хвороба

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Головними симптомами хвороби вважають жар, головний біль, м'язові болі, біль у спині, збільшення лімфатичних вузлів, лихоманку і виснаження

У Європі та деяких країнах за її межами фіксують спалах мавпячої віспи - хвороби не смертельної, але неприємної.

Щонайменше у 12 країнах підтвердили понад 80 випадків захворювання. Серед них - США, Канада, Австралія, Іспанія, Португалія та Велика Британія.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про розслідування ще 50 можливих випадків і попередила, що їх, ймовірно, буде ще більше.

Мавпяча віспа найчастіше зустрічається у віддалених районах Центральної та Західної Африки. За межі цього регіону її збудник найчастіше потрапляє з людьми і тваринами, які там побували.

Як пояснює британська служба охорони здоров'я, це рідкісна вірусна інфекція; хвороба, зазвичай, протікає порівняно м'яко, і більшість хворих одужують протягом кількох тижнів.

Вірус не так легко передається від людини до людини, і ризик масового зараження дуже низький.

Від віспи мавп немає специфічних ліків, але спалахи можна контролювати за допомогою профілактики.

Дослідження показують, що вакцина проти звичайної віспи Imvanex приблизно на 85% ефективна проти мавпячої віспи, оскільки ці два віруси дуже схожі.

Наразі агентства громадської охорони здоров'я в Європі підтвердили випадки зараження у Великій Британії, Іспанії, Португалії, Німеччині, Бельгії, Франції, Нідерландах, Італії та Швеції.

За даними ВООЗ, ці спалахи - "нетипові, оскільки відбуваються у не ендемічних країнах".

Там також сказали, що "працюють із постраждалими та іншими країнами, щоб розширити епіднагляд за хворобою, знайти та підтримати людей, яких це може торкнутися".

ВООЗ також застерігає від стигматизації людей через хворобу.

"Це може стати перешкодою для припинення спалаху, оскільки завадить людям звертатися за медичною допомогою й призведе до непоміченого поширення", - йдеться у повідомленні.

Автор фото, Science Photo Library Підпис до фото, Вірус мавпячої віспи

Експерти ВООЗ попередили, що влітку можливе зростання захворюваності на мавпячу віспу у країнах Європи. Оскільки поширення вірусу може прискоритися через масові фестивалі та вечірки.

Перший випадок захворювання у Британії зареєстрували 7 травня. Національне агентство з безпеки охорони здоров'я повідомило, що хворий нещодавно їздив до Нігерії, де, як вважають, заразився.

Зараз у Британії підтверджено 20 випадків, заявив у п'ятницю міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мавпяча віспа викликає висип, який зазвичай дуже свербить; він проходить через кілька стадій, перш ніж перетворитися на струп

Влада Британії заявила, що закуповує вакцини проти віспи, щоб допомогти людям захиститися від мавпячої віспи.

Як пише іспанська газета El País, медична влада Іспанії теж закупила тисячі доз вакцини проти звичайної віспи, щоб впоратися зі спалахом захворювання.

У Швеції та Італії зареєстрували по одному випадку зараження. Ще один непідтверджений випадок зареєстровано у Франції.

Джерело зараження у Швеції поки не встановлено; за даними італійських ЗМІ, хворий місцевий житель нещодавно повернувся з поїздки на Канари.

Органи охорони здоров'я американського штату Массачусетс повідомили про одиничний випадок зараження віспою мавп. За їхніми даними, чоловік госпіталізований, перебуває в хорошому стані й не становить небезпеки для населення.

Нещодавно він побував у Канаді, де, за повідомленнями, влада розслідує 13 ймовірних випадків зараження вірусом.