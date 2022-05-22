Мавпячу віспу зафіксували вже в 14 країнах. Чи є ризик нової пандемії?

Джозеф Лі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Science Photo Library

Ізраїль та Швейцарія поповнили перелік країн, де підтвердили випадки мавпячої віспи, завдяки чому загальна кількість країн, у яких зареєстрували спалахи, досягла 14.

В обох країнах заявили, що ідентифікували одну інфіковану людину, яка нещодавно подорожувала, але в Ізраїлі додали, що вивчають також інші ймовірні випадки.

Під час нового спалаху в Європі, США, Канаді та Австралії вже підтвердили понад 80 випадків.

В Україні випадків мавпячої віспи не фіксували, повідомили у МОЗ.

Мавпяча віспа найчастіше зустрічається у віддалених районах Центральної та Західної Африки.

Цей спалах заскочив вчених зненацька, однак ця хвороба не має тенденції легко поширюватися між людьми, тому вважають, що ризик для широкого загалу є низьким.

За даними Національної служби охорони здоров'я Британії, хвороба зазвичай має легку форму, і більшість людей одужує за кілька тижнів.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що розслідується ще 50 ймовірних випадків - не називаючи країни - й попередила, що, ймовірно, буде підтверджено більша кількість інфікованих.

Під час візиту до Південної Кореї президент США Джо Байден, коментуючи поширення вірусу, заявив, що США "наполегливо працюють" над вирішенням цього питання, зокрема розглядають можливе використання вакцин.

Після того, як спалах вперше виявили у Великій Британії, вірус почали фіксувати по всій Європі - Іспанії, Португалії, Німеччині, Бельгії, Франції, Нідерландах, Італії та Швеції.

Агенція охорони здоров'я Британії наразі виявила 20 випадків, а її головна медична радниця д-р Сьюзен Гопкінс в програмі ВВС Sunday Morning зазначила, що щодня виявляють дедалі більше випадків.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Symptoms of monkeypox include a rash, fever, headache, muscle aches, backache, swollen lymph nodes, chills and exhaustion

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Хоча специфічної вакцини від мавпячої не існує, кілька країн заявили, що вони запасаються вакцинами проти віспи, які приблизно на 85% ефективні у запобіганні інфекції, оскільки обидва віруси дуже схожі.

У п'ятницю ВООЗ заявила, що останні спалахи стали неочікуваними, оскільки вони відбулися у країнах, де хвороба не є ендемічною.

Поки що не зрозуміло, чому так відбувається.

Один з можливих варіантів полягає в тому, що вірус якимось чином мутував, хоча наразі є мало доказів, які б свідчили про те, що це новий штам.

Інший варіант - вірус опинився у сприятливих умовах для розмноження і поширення.

Також зараз мавпяча віспа може поширюватися легше, ніж у минулому, коли широко використовували вакцину проти віспи.

Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге попередив, що поширення може прискоритися влітку, оскільки люди збираються на фестивалі та вечірки.

Окрім європейських випадків, один випадок захворювання підтвердили в Австралії - у чоловіка, який подорожував до Британії.

У Північній Америці органи охорони здоров'я американського штату Массачусетс повідомили, що позитивний результат тесту на вірус отримав один чоловік, який нещодавно їздив до Канади.

Канадське агентство охорони здоров'я повідомило, що виявило два випадки в Квебеку, але не зрозуміло, чи був американський мандрівник інфікованим до чи під час свого візиту до Монреаля.