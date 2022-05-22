Дуда про українців у Польщі: ви - не біженці, а наші гості

11 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала повноправним членом ЄС і подякував українцям за захист Європи від Росії. Він заявив, що українці у Польщі зараз не біженці, а "наші гості".

Польський президент приїхав до Києва, де виступив у Верховній Раді.

"Вітаю вас, браття", - почав свою промову Дуда.

Він цитував український гімн та вірші Івана Франка і був емоційним.

Автор фото, ВВС

"Я на власні очі бачив страждання, біль, знесені будинки, неймовірну трагедію вашого народу. Я знаю, які жахливі злочини вчинили російські загарбники у Бучі. Вони повинні за це відповідати у міжнародних судах", - заявив пан Дуда.

Це вже другий візит польського президента до України під час війни. У середині квітня Дуда побував у щойно звільнених Бородянці та Ірпені.

Польський президент звернувся до лідерів світових держав з закликом, що після Бучі, Бородянки та Маріуполя з Росією не можна мати ніяких справ, не може бути жодного "business as usual".

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"Показуєте тиранам їхнє місце"

Дуда заявив, що українські військові є героями України, Польщі, Європи й всього світу.

"Раніше ви дякували нам, що ми прийняли ваших людей...А зараз я хочу подякувати вам. Ви, є - герої…Дякую вам за те, що ви захищаєте Європу від нашестя варварства і нового російського імперіалізму, що показуєте тиранам їхнє місце. Ви - великий народ", - заявив Дуда.

При цьому Дуда зазначив, що деякі "тривожні голоси" говорять про те, що Україна має поступитися президенту Росії Путіну, але прислухатися до цих голосів не варто.

"Лише Україна має право вирішувати своє майбутнє", - сказав президент Польщі Анджей Дуда під час виступу у Раді.

Він наголосив, що Польща підтримує Україну в її прагненні отримати повне членство в Європейському Союзі. "Польща зробить усе можливе, щоб допомогти Україні стати членом Європейського Союзу", - завив польський президент.

Говорячи про мільйони українців, які були змушені виїхати до Польщі через війну Анджей Дуда заявив: "Я хотів би, щоб ви знали, що ваші рідні, батьки, діти, які були змушені виїхати до Польщі, не є у нашій країні біженцями. Це - наші гості. І вони у Польщі у безпеці".

Ці слова українські депутати зустріли бурхливими оплесками. У залі були польські та українські прапори.

Автор фото, ВВС

Зеленський про 12 балів для Польщі

Президент України Володимир Зеленський присвоїв польському прикордонному місту Жешув звання "місто-спаситель".

Це місто, через яке пройшли мільйони українців, тікаючи від війни. Туди з візитом приїздив президент США Джо Байден.

Зеленський подякував президенту Польщі за те, що поляки прихистили мільйони українців і за те, що Польща просуває санкції проти Росії.

Автор фото, ВВС

Президент заявив, що з початком війни Росія зруйнувала минулі суперечності між Україною і Польщею: "В один день стало ясно, що всі ці суперечності не мають сили, коли є сила такої загрози".

За словами президента, єдність українського та польських народів зараз не може ніхто порушити - ні політики, ні навіть члені журі на "Євробаченні".

"Український і польський народи поставили один одному 12 балів сьогодні й назавжди", - наголосив глава держави.

Автор фото, Kancelaria Prezydenta Підпис до фото, Дуді подарували марку з кораблем

Зеленський зробив відсилання до історії на пісенному конкурсі Євробачення, де українське журі поставило польському співаку 0 балів. У той час, як Польща віддала українському гурту Kalush Orkestra 12 балів і від журі, і від глядачів. Україна конкурс виграла.

Анджей Дуда у Раді заявив, що впевнений, що війну Україна виграє.