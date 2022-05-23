СБУ показало, як Медведчук дав свідчення проти Порошенка. Суть звинувачень

56 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ Підпис до фото, У квітні СБУ затримала Медведчука після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого

Політичний діяч та бізнесмен Віктор Медведчук розповів подробиці у справах про виведення з держвласності нафтопроводу і закупівлі вугілля в самопроголошених ДНР-ЛНР, повідомила Служба безпеки України. Він дав свідчення проти Петра Порошенка.

У квітні СБУ затримала Медведчука після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Його звинувачують у державній зраді, сприянні тероризму та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Ще одне звинувачення - незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн.

За повідомленням СБУ, затриманий політик розповів про те, за якою схемою відбулося виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" для подальшого транспортування через нього дизельного палива.

СБУ показало відео, як Медведчук описав суть схеми і деталізував роль у ній Петра Порошенка, попередника Володимира Зеленського на посаді президента України.

Зокрема, за показами Медведчука, які показало СБУ, президент Порошенко не лише звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

Автор фото, AFP Підпис до фото, У Віктора Медчедчука були близькі стосунки із російський президентом Путіним, - вони є кумами

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"Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту - власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна - всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка", - цитують Медведчука в СБУ.

У СБУ також наголошують, що "за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп - до 42 млн доларів США".

Там також зауважують, що з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.

Рік тому в інтерв'ю ВВС Віктор Медведчук відкидав причетність до нафтопроводу, хоча так само говорив про інтереси у ньому вищого керівництва України.

"(До цього нафтопродуктопроводу - Ред.) ніколи не мали відношення ані я, ані члени моєї родини", - казав тоді Віктор Медведчук.

Він додав, що ще кілька років тому оскаржив у суді поширення інформації про свою причетність до цього нафтопродуктопроводу.

"Медведчук ніколи не мав відношення до цієї труби… Всі суди я виграв", - сказав Медведчук BBC.

Водночас Петро Порошенко та його адвокати заперечували закиди щодо причетності його, як президента, до виведення нафтопроводу з державної власності.

Що за нафтопровід

Українська ділянка нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" довжиною 1433 км була побудована у радянські часи. Після розпаду Радянського Союзу статус цього трубопроводу кілька разів оскаржувався в судах.

Спочатку суперечка точилася довкола того, що був трубопровід загальносоюзною власністю (і тоді мав би відійти Україні), або ж належав Російській РСР ( і тоді мав би відійти її правонаступниці - Росії).

На початку 90-х років про претензії на нього заявила російська "Транснефть", і впродовж досить довго "Прикарпатзахідтранс" залишався підрозділом "Транснефтепродукту" - структурного підрозділу російської "Транснефти".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що трубопровід свого часу не перейшов у державну власність "якимсь дивним способом".

"Більше того, через процедуру певних маніпуляцій він дивним шляхом опиняється в руках приватної компанії, яка має закордонне походження, але керують цим продуктопроводом два громадянина України", - заявляв секретар РНБО і обіцяв, що "найближчим часом вся країна дізнається, хто у українського народу поцупив продуктопровід".

У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.

Вугілля від "ватажків бойовиків"

Крім того, Віктор Медведчук зараз розповів СБУ деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих ДНР-ЛНР, - "практично - у ватажків бойовиків", як пише СБУ.

"У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", - цитує СБУ Віктора Медведчука.

Петра Порошенка звинувачують у тяжких злочинах - "державній зраді" та "фінансуванні тероризму" через закупівлю у "ДНР" і "ЛНР" вугілля для теплових електростанцій у 2014-2015 роках.

Підпис до фото, До початку війни головне політичне питання було - чи посадять Порошенка у СІЗО

Позиція Порошенка

Експрезидент вважає звинувачення політичними, а його захисники наполягають на тому, що постачання вугілля з непідконтрольної частини Донбасу відбувалося законно і воно врятувало Україну від енергетичного колапсу.

У січні влада намагалась затримати Порошенка, але врешті суд відмовився відправляти його в СІЗО, а обрав м'який запобіжний захіб у вигляді особистого зобов'язання й заборони виїздити за кордон.

Згодом у неофіційних розмовах силовики казали ВВС, що питання Порошенка поставили на паузу через війну.

Автор фото, UNIAN

Команда Порошенка зараз готує реакцію на нові заяви СБУ. Наразі співрозмовники ВВС у команді Порошенка вказують, що це нова політична атака на експрезидента і в умовах війни вона може зашкодити єдності країни.

Таким чином там можуть відволікати увагу від складної ситуації на фронтах війни з Росією, каже співрозмовник.

Піар акція влади?

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань у коментарі Суспільному заявив, що свідчення Медведчука про причетність п'ятого президента до виведення з держвласності нафтопроводу і закупівлі вугілля в ОРДЛО не відповідають дійсності.

Головань також назвав оприлюднення свідчень "піар-акцією СБУ", адже, за його словами, справою має займатися ДБР.

На думку Голованя, рішення оприлюднити свідчення Медведчука пов'язане із судовим засіданням у справі п'ятого президента.

"Сьогодні призначене судове засідання стосовно арешту на майно Петра Порошенка. Це звичайний тиск на суд", - підсумував адвокат.