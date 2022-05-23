Російський військовий Шишимарін отримав довічне ув'язнення за вбивство українця - вирок суду

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, 21-річний Вадим Шишимарін в суді. Він визнав свою провину

Солом'янський районний суд Києва засудив до найвищої міри покарання - довічного ув'язнення за вбивство цивільного українця, повідомив кореспондент ВВС Святослав Хоменко із зали суду.

Перше засідання у справі Вадима Шишимаріна Солом'янський районний суд Києва провів 13 травня.

Вадим Шишимарін визнав свою провину.

Сержанта збройних сил РФ Вадима Шишимаріна взяли в полон два місяці тому в Сумській області. Шишимарін в танковій колоні вдерся 24 лютого в Україну, декілька разів потрапив під обстріл, загубився і врешті-решт здався в полон.

Але перед цим він встиг вбити пострілом в голову 62-річного українця Олександра Шеліпова в селі Чупахівка Сумської області.

В розповіді російського військового в суді події виглядали так: зранку 24 лютого вони отримали наказ слідувати за своєю колоною і заїхали в Україну. Через кілька днів, 28 лютого, колону розбили в Сумській області і військові почали окремими підрозділами намагатись виходити в пункт постійної дислокації.

Шишимарін і ще четверо військових забрали автомобіль у цивільного і спробували поїхати в бік кордону.

В цей час мешканець села Чупахівка Олександр Шеліпов виїхав на велосипеді на околицю населеного пункту, щоб подивитись на воронку від вибуху бомби. Згодом його дружина в суді сказала, що намагалась відмовити свого чоловіка від цього задуму.

Коли чоловік з велосипедом проходив повз машину з російськими військовими, йому зателефонував друг.

Як пригадує Шишимарін, невідомий військовослужбовець не з його підрозділу, що був з ним в автомобілі, надав наказ розстріляти цивільного з телефоном, бо той начебто передає їх координати українським збройним силам.

Підпис до фото, Катерина Шеліпова не проти обміну вбивці її чоловіка

"Невідомий почав кричати, щоб я стріляв, тому що я наражаю їх на небезпеку", - сказав Вадим Шишимарін в суді.

Сержант виконав наказ невідомого і випустив чергу з автомата в голову Шеліпова.

Як звали цього "невідомого", яке його звання і підрозділ, Шишимарін не знає (прокуратура каже, що прізвище цього росіянина Куфаков). "Була стресова ситуація", - пояснює він і додає, що цей офіцер, який віддав наказ, згодом загинув.

Після вбивства цивільного росіяни повільно поїхали далі, але втрапили в засідку. Їхню машину розстріляли з рушниць місцеві тероборонівці. Шишимарін з іншими російськими військовими заховалися на фермі і наступного ранку здалися українцям.

Під час суду між обвинуваченим і потерпілою Катериною Шеліповою - вдовою загиблого відбулася розмова.

Перед цим вона зі сльозами на очах розказала присутнім, як кохала свого чоловіка і якою він був людиною.

Автор фото, Reuters

"Втрата мого чоловіка - це для мене все. Він для мене був усе, він був мій захисник, я за ним прожила як за кам'яною стіною", - плачучи сказала жінка.

Вона спитала Шишимаріна, що він відчував, коли вбив її чоловіка. "Страх", - відповів росіянин.

"Я знаю, що ви не зможете мене пробачити, але я прошу у вас вибачення", - заявив він.

Катерина Шеліпова також заявила, що хоче для російського військового і вбивці свого чоловіка довічного ув'язнення, але і не проти його обміну.

"Якщо його поміняють на наших маріупольських захисників з "Азовсталі", я не буду проти. Я буду тільки за", - наголосила Катерина Шеліпова.