87 загиблих за один обстріл. Що відомо про трагедію в Десні

1 година тому

Автор фото, УНІАН

У понеділок, 23 травня, президент Володимир Зеленський заявив, що під завалами в обстріляному російськими ракетами селищі Десні на Чернігівщині загинули 87 людей.

Це одна з найбільших одномоментних втрат України у цій війні, про які офіційно повідомляли керівники держави.

У березні від ракетного обстрілу в обласній адміністрації в Миколаєві загинули понад 50 людей.

Повідомляли про понад 20 загиблих під час обстрілу телевежі та казарми нацгвардії біля Рівного, а також була інформація про десятки загиблих під час ударів по казармах у військових частинах у інших регіонах країни.

Після цього військові та експерти говорили про необхідність змінити практику ночівлі військових у приміщеннях казарм.

"Сьогодні ми закінчили роботи на Десні. На жаль, статистика така: сьогодні на Десні під уламками 87 жертв. 87 трупів, жертв, убитих - без цих людей уже буде майбутнє України", - заявив Володимир Зеленський на економічному форумі "Давос" через відеозв'язок.

Цю інформацію він оприлюднив не під час виступу, а на сесії питань відповідей. Напряму у президента про жертви не питали.

Інформацію про Десну президент озвучив, відповідаючи на запитання, яким він бачить майбутнє України.

Зеленський сказав, що як президент країни, яка воює, він думає про нинішній стан України і про те, скільки людей гине щодня.

Днем раніше президент повідомив, що зараз щодня на війні гинуть 50-100 українських військових.

Автор фото, AFP

Удар по Десні

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"Не добрий ранок на Чернігівщині, - рано вранці ворог завдав ракетних ударів по селищу Десна", - повідомив зранку 17 травня голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Тоді росіяни завдали ударів по кількох містечках, де розташовуються українські військові. Але удар по Десні виявився найкривавішим.

Спочатку влада повідомила, що у Десні є загиблі і багато поранених, а на місці працюють рятувальники та правоохоронці.

"Війна не завершилася, війна не пішла з Чернігівщини", - казав тоді Чаус, закликавши жителів бути обачними.

Спочатку рятувальники повідомили, що через обстріл Десни загинули 8 людей, а 11 травмовані. За кілька днів влада заявила, що від обстрілу Десни загинули 11 людей, а 14 були поранені.

Більше інформації з Десни не надходило, тому слова президента про 87 вбитих багатьох шокували.

В обстріляному селищі працює 169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого. Він розташований неподалік межі Київської та Чернігівської областей.

На самому початку російського вторгнення вже повідомляли про обстріли цього селища.