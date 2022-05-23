Автора фрази "Русский военный корабль, иди на ..." дістали з полону. Деталі операції

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Державна прикордонна служба офіційно повідомила, що автора славнозвісної фрази "Русский военный корабль, иди на ..." звільнили з російського полону тільки зараз.

Натомість силовики не спростовували міф, що цю фразу сказав раніше звільнений морпіх Роман Грибов, адже це зашкодило б тим, хто у полоні.

Про звільнення першим 23 травня повідомив начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький в ефірі національного телемарафону.

Гоцький сказав, що доступ до радіостанції на острові мали лише прикордонники. Росіяни, які висунули вимогу захисникам Зміїного здатися, пропонували також роботу, велику зарплату і стабільність. Але ті відмовились.

"Одному з військовослужбовців урвався терпець і він вказав напрямок кораблю. Це мій підлеглий. Він перебував півтора місяця в полоні, наразі на свободі", - заявив Гоцький.

Раніше авторство цієї фрази багато деякі ЗМІ помилково приписували морському піхотинцю Роману Грибову.

Хоча державна прикордонна служба від початку зазначала, що росіянам відповів їхній підлеглий, проте поширений міф державні органи не поспішали розвінчувати, а іноді і сприяли його поширенню.

Інформаційна спецоперація

У розмові з ВВС News Україна речник державної прикордонної служби Андрій Демченко пояснив ситуацію тим, що у полоні залишалось багато людей, в тому числі прикордонників.

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І якісь заперечення чи підтвердження авторства фрази могли нашкодити.

"Якщо говорити про Романа Грибова, якого вважали автором фрази, це була певна операція прикриття для тих, хто лишався", - запевнив Демченко.

"Ми свідомо не розкривали ім'я автора фрази, оскільки це могло зашкодити людині в момент перебування в полоні. Зараз він вже звільнений. Проте через безпекові складові назвемо його особу пізніше", - додав Демченко. І запевнив, що цього разу це не "операція прикриття".

І зараз значна частина гарнізону острова Зміїний, включно з прикордонниками, ще перебуває у полоні.

Як розповів Демченко, канал зв'язку для спілкування острова з морськими судами був тільки у прикордонників.

"Всім відомий аудіофайл, де лунає погроза корабля і відповідь, зроблений прикордонниками іншого підрозділу, де є радіоточка. Там записували весь радіоефір, щоб фіксувати агресію російських кораблів у морі. Тому запис, який всі почали слухати 24 лютого ввечері, створили прикордонники", - запевнив Андрій Демченко.

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Ця фраза стала крилатою і символом спротиву України у війні з Росією.

Згодом "Укрпошта" випустила марку з островом і російським кораблем, а крейсер "Москва", який вів перемовини з островом, вже потопили українські військові.

Битва за контроль над островом між країнами триває і досі.