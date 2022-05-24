З моменту вторгнення Росії УПЦ МП покинули понад 400 парафій

8 годин(и) тому

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Митрополит Епіфаній

З часу повномасштабного російського вторгнення на територію України уже понад чотириста релігійних громад перейшли з УПЦ Московському патріархату до Православної церкви України.

Про це ВВС News Україна повідомив речник ПЦУ архієпископ Чернігівський і Ніжинський Зоря.

Цю інформацію 24 травня озвучили на архієрейському соборі ПЦУ у святій Софії.

Найбільше парафій перейшли на Хмельниччині - понад 100 громад.

П'ятдесят парафій перейшли у безпосереднє керівництво митрополита Епіфанія.

УПЦ МП засуджує такі переходи та заявляє про силові захоплення храмів.

В Україні існує автокефальна Православна церква України, яка наразі визнана чотирма помісними церквами з 14.

УПЦ Московського патріархату є частиною РПЦ і формально підпорядковується патріарху Кирилу.

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Митрополит Онуфрій

Патріарх Кирило з початку вторгнення Росії в Україну відкрито підтримав російські війська і благословив їх на війну в Україні.

Частина єпархій УПЦ МП відмовилась поминати Кирила й вимагають від предстоятеля УПЦ Онуфрія до відокремлення від Москви.

До війни в Україні було близько 12 тисяч парафій УПЦ МП та понад сім тисяч у ПЦУ.

Після створення ПЦУ та надання їй томосу в 2019 році до неї з УПЦ МП перейшли понад 500 парафій. Щоправда, після виборів президента ця хвиля зупинилась.