У Молдові затримали колишнього президента Ігоря Додона

14 хвилин(и) тому

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Колишнього президента Молдови Ігоря Додона затримали на 72 години.

Йдеться про кримінальну справу про корупцію, державну зраду, повідомила журналістам прессекретарка генпрокуратури країни Маріанна Керпек.

Вранці у вівторок стало відомо, що в будинку експрезидента обшуки.

Генпрокуратура повідомила, що обшуки йдуть у "справі про кульок".

Йдеться про відеокадри 2019 року з офісу Демократичної партії Молдови. На відео олігарх Володимир Плахотнюк, який очолював партію, передає Додону кульок, в якому, імовірно, були гроші, нагадує Інтерфакс.

З бесіди Плахотнюка з Додоном стає зрозумілим, що гроші, які Додон бере у Плахотнюка, призначені для фінансування Партії соціалістів Молдови, яку Додон очолював.

Додон був президентом Молдови з грудня 2016 року до грудня 2020 року. Він узяв курс на тісну співпрацю з Росією та часто зустрічався з Володимиром Путіним. Перший закордонний візит на посаді президента Молдови Додон у січні 2017 року здійснив до Москви. Того ж року 9 травня він був єдиним іноземним президентом на параді перемоги на Червоній площі.

У листопаді 2020 року у другому турі президентських виборів перемогла Мая Санду, яку називали прозахідним кандидатом.

Наразі, як повідомляє пресслужба молдавської генпрокуратури, колишнього президента підозрюють за чотирма кримінальними статтями: держзрада, пасивна корупція, фінансування партії з боку кримінальної організації та незаконне збагачення.

Олігарх Плахотнюк став символом корупції у Молдові та головним об'єктом критики з боку опозиції за президента Додона. Він залишив країну.

Додон минулого тижня заявив, що не збирається їхати з Молдови й має намір боротися проти нинішньої влади.

"Проти мене можуть щось зробити, можуть провести обшуки, мене заарештувати. Але мене не злякати, я не маю наміру їхати з країни або ховатися", - цитує його виступ Інтерфакс.