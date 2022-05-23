США захистять Тайвань військовим шляхом, а санкції проти Росії мають лишатися довго - Байден

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що Китай грає з вогнем, погрожуючи Тайваню, і пообіцяв, що американські збройні сили втрутяться, якщо острів зазнає нападу. Він також зазначив, що санкції проти Росії мають бути довготерміновими і лишатися навіть після досягнення ймовірної російсько-української угоди, аби це було застереженням для інших держав не розпочинати подібні агресії.

Виступаючи в Японії під час свого першого візиту до Східної Азії, Байден попередив китайську владу, що вона, за словами американського президента, "проводить небезпечну гру" у своїй політиці щодо Тайваню.

Слова Байдена, на думку деяких експертів з регіону, суперечать офіційній позиції Вашингтона, який дотримується політики одного Китаю, тобто вважає владу в Пекіні єдиним легітимним урядом країни.

Водночас США підтримують Тайвань та продають йому зброю, хоча не мають із островом офіційних дипломатичних відносин.

Китай вважає Тайвань своєю провінцією, що відкололася, а Тайвань наполягає, що є незалежною державою. Тайвань має власну конституцію, армію та обраний уряд.

Байден відповідав на запитання журналістів під час спільної з японським прем'єром пресконференції.

"Вони вже зараз ведуть небезпечну гру, підлітають так близько і здійснюють всі ці маневри", - сказав президент США, маючи на увазі повідомлення про вторгнення китайських військових літаків у зону ППО Тайваню.

Байден додав, що китайського вторгнення в Тайвань очікувати не варто, проте подальший розвиток подій залежатиме від того, "наскільки світ дасть зрозуміти, що такі дії призведуть до тривалого осуду".

Байдена прямо запитали, чи США захищатимуть Тайвань військовими засобами у разі вторгнення Китаю, хоча американці цього не зробили після російського вторгнення в Україну. Байден відповів: "Так... це зобов'язання, яке ми взяли на себе".

У 1979 році в США ухвалили "Закон про відносини з Тайванем", за яким Вашингтон затверджує політику одного Китаю, але зобов'язується надати тайванській владі всі необхідні засоби для самооборони.

Пізніше представник Білого дому заявив, що слова Байдена не означають зміни офіційної американської позиції щодо Китаю та Тайваню.

Санкції проти Росії - урок для Китаю

"Ми згодні з політикою одного Китаю. Ми її схвалили - як і всі угоди, що випливають з неї. Але думка про те, що [Тайвань] можна взяти силою… просто є недоречною. Це розхитає весь регіон і буде черговою акцією, подібною до того, що сталося в Україні", - сказав Джо Байден.

Водночас американський президент безпосередньо пов'язав ситуацію навколо Тайваню з українською. Він заявив, що Путін намагається "знищити ідентичність України", і те, що російські військові руйнують не лише лікарні та школи, а навіть музеї, є свідченням того.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Китайські літаки регулярно залітають в зону ППО Тайваню

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Байден вважає, що санкції щодо Росії мають залишатися чинними тривалий час після завершення військової фази російсько-українського конфлікту, і це має стати уроком, зокрема, і для Китаю.

"Путін має платити за його варварство в Україні", - наголосив президент США.

Якщо врешті-решт Росія та Україна досягнуть угоди, а антиросійські санкції не збережуть, "який сигнал буде надіслано Китаю щодо ціни за спробу захопити Тайвань силою?" - спитав Байден.

Він наголосив, що Путіна необхідно змусити платити за його вторгнення в Україну довгострокову ціну не лише для того, щоб покарати Росію, а й щоб дати зрозуміти іншим, зокрема, Китаю, що Америка та її союзники ніколи не погодяться із застосуванням сили для односторонньої зміни міжнародного порядку.

Пекін вже висловив невдоволення тим, що Байден провів паралель між ситуацією навколо Тайваню та російським вторгненням в Україну. Представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що Тайвань є частиною території Китаю і компроміс у цьому питанні є неможливим.

"Тайванське питання і питання України принципово різні. Порівнювати їх абсурдно. Ми ще раз закликаємо США дотримуватися принципу одного Китаю", - сказав Ван Веньбінь.

Раніше президент США Джо Байден уже заявляв, що має намір підтримувати Тайвань. Тоді Вашингтон назвав заяву Пекіна, який пригрозив Тайваню війною, прикрою, зазначивши, що напруженість не повинна призвести до конфронтації.

Китай попереджав Тайвань, що будь-які спроби здобути офіційну незалежність означатимуть війну.