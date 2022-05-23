Україна отримає ракети Harpoon від Данії та іншу зброю з 20 країн

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Україна отримає від Данії американські протикорабельні ракети Harpoon, й ще від 20 країн - інші види зброї. Про це заявив за підсумками зустрічі консультативної групи із допомоги Україні міністр оборони США Ллойд Остін.

"Особливо вдячний Данії, яка оголосила, що надасть Україні пускові установки Harpoon та ракети до них, щоб допомогти Україні захистити узбережжя", - наголосив він.

Американські протикорабельні крилаті ракети Harpoon мають дальність 124-220 км. Залежно від модифікації їх можуть запускати з кораблів, підводних човнів, літаків, берегових установок. Швидкість польоту ракети сягає 240 м/с.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Запуск ракети RGM-84 Harpoon з американського військового корабля, 1983 рік

Яку допомогу нададуть інші країни

"Я також вдячний за важливу допомогу Чехії, яка нещодавно надала атакуючі гелікоптери, танки та ракетні системи", - заявив міністр оборони США.

"Кілька країн оголосили, що допоможуть з критично необхідними артилерійськими системами та снарядами", - додав він.

Зокрема, з артилерією допоможуть Італія, Греція, Норвегія та Польща.

"Дозвольте мені також відзначити Велику Британію за їхню лідируючу роль і допомогу в координації безпекової допомоги і за значну кількість оборонного спорядження, яке продовжує надходити в Україну", - сказав Ллойд Остін.

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За його словами, загалом понад 20 країн оголосили про нові пакети оборонної допомоги, які включать артилерію, снаряди, системи берегової оборони, танки, бойові машини, деякі країни пообіцяли допомогти з навчанням українських військових.

Міністр оборони США пообіцяв, що учасники коаліції будуть збільшувати координацію зусиль, аби посилити та модернізувати Збройні сили України.

"Всі тут розуміють ставки на цій війні, вони виходять далеко за межі Європи", - відзначив Ллойд Остін.

Остін також повідомив, що відтепер до групи з оборонної допомоги Україні долучилися Ірландія, Австрія, Колумбія, Боснія та Герцеговина та Косово. Тож кількість учасників зросла з 40 до 44 держав (Косово визнають незалежною лише частина країн).

Перша зустріч консультативної групи з оборонної допомоги України відбулася 26 квітня на базі ВПС США Рамштайн у Німеччині. У ній взяли участь міністри оборони усіх країн НАТО, тихоокеанські партнери США та Британії - Японія, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, кілька держав Близького Сходу - Ізраїль, Катар та Йорданія, а також кілька держав Африки - Кенія, Ліберія, Туніс та Марокко.