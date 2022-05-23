Сержанта РФ засудили за вбивство українця, росіяни обстрілюють Луганщину. Теленовини ВВС 25.05.2022

1 година тому

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