Сержанта РФ засудили за вбивство українця, росіяни обстрілюють Луганщину. Теленовини ВВС 25.05.2022
У випуску 23 травня:
- Перший російський військовий, що постав перед судом після початку вторгнення, отримав довічне ув'язнення. Cержанта збройних сил РФ Вадима Шишимаріна визнали винним у вбивстві цивільного українця. Пряме включення кореспондента BBC.
- Російські війська посилюють атаки на сході України. Під інтенсивний артилерійський і ракетний обстріл потрапив Сєвєродонецьк. Кореспондент BBC Альбій Шудря розповідає про ситуацію на фронті.
- Британська розвідка оприлюднила нові дані про ситуацію в російських збройних силах. В Лондоні вважають, що за перші три місяці війни в Україні Росія, ймовірно, втратила стільки ж загиблих, як і Радянський Союз під час його дев'ятирічної війни в Афганістані.
- Харків потроху повертається до життя. Як живе місто зараз - розповідає кореспондентка BBC Ольга Мальчевська.
- "В України мало часу, треба діяти швидко", про це заявив Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Відповідаючи на запитання, на яку допомогу очікує Україна від світу у війні з Росією, він закликав світових лідерів у політиці та бізнесі "діяти разом і діяти швидко".
- Внаслідок російського вторгнення збитки України вже склали пів трильйона доларів. Про перспективи відбудови країни і відновлення економіки говоримо із президентом Американської торговельної палати в Україні Енді Гундером.
- Долю російського вторгнення на Сході вирішить битва за Донбас - де, як з'ясували кореспонденти BBC, шахтарські традиції давні. І навіть війна не зупинила видобуток вугілля. Із Торецька репортаж нашого кореспондента.
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