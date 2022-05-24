Ймовірність мавпячої віспи в Україні дуже мала - МОЗ

21 хвилин(и) тому

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Ймовірність поширення мавпячої віспи територією України дуже мала, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

За його словами, станом на сьогодні жодного випадку мавп'ячої віспи в Україні не зафіксовано.

"Для того, щоб інфікуватися, потрібний тривалий контакт з хворою людиною. І це доволі малоймовірно, враховуючи, що зараз туристичних маршрутів доволі обмежена кількість", - зазначив він.

З початку травня у Європі та деяких країнах за її межами фіксують спалах мавпячої віспи.

У дванадцяти країнах підтвердили понад 80 випадків захворювання. Серед них - США, Канада, Австралія, Іспанія, Португалія та Велика Британія.

Що таке мавпяча віспа?

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Мавпяча віспа найчастіше трапляється у віддалених районах Центральної та Західної Африки.

Цей спалах заскочив вчених зненацька, однак ця хвороба не має тенденції легко поширюватися між людьми, тому вважають, що ризик для широкого загалу є низьким.

За даними Національної служби охорони здоров'я Британії, хвороба зазвичай має легку форму, і більшість людей одужує за кілька тижнів.

Від віспи мавп немає специфічних ліків, але спалахи можна контролювати за допомогою профілактики.

Дослідження показують, що вакцина проти звичайної віспи Imvanex приблизно на 85% ефективна проти мавпячої віспи, оскільки ці два віруси дуже схожі.

Головними симптомами хвороби вважають жар, головний біль, м'язові болі, біль у спині, збільшення лімфатичних вузлів, лихоманку і виснаження.