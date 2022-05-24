"За що ми страждаємо?" Харків’яни місяцями живуть у метро

1 година тому

У Харкові відновлюють роботу метро.

Рішення оголосив мер міста Ігор Терехов. Так місцева влада планує прискорити відновлення економіки після того, як на Харківщині відтіснили російські війська до кордону і місто почало повільно повертатися до життя.

Однак чимало харків'ян досі живуть у метро, відколи втекли туди від російських обстрілів. Чим живе підземне місто і чи є йому альтернатива - наш репортаж із Харкова.