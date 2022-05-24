"Стінгер на виході з атаки, вибух у повітрі і... все". У Росії обговорюють загибель льотчика-генерала

9 годин(и) тому

У небі над Україною був збитий і загинув генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташев. Інформацію про загибель льотчика підтвердили ВВС три колишні підлеглі Боташева, які підтримували з ним зв'язок після закінчення служби. Вони попросили про анонімність з міркувань особистої безпеки.

Боташев - найбільш високоранговий льотчик, про загибель якого стало відомо. До виходу у відставку він був командиром авіаційного полку. Участь у повітряних боях такого високопосадового офіцера може свідчити про те, наскільки складні завдання Москва ставить перед військовими пілотами, але й про брак висококласних фахівців.

У неділю 22 травня генштаб збройних сил України повідомив, що у небі над Луганською областю збили російський штурмовик Су-25. Пілот не встиг катапультуватися, йшлося у повідомленні.

Один із колишніх товаришів по службі Боташева підтвердив ВВС, що в Україні відставний генерал виконував завдання саме на Су-25.

"Сьогодні загинув Канамат! Район Попасної, 8:25… Перший захід - НАР-и (некеровані авіаційні ракети - Ред.), другий - бомби… Стінгер на виході з атаки, вибух у повітрі та… все", - розповів учасник обговорення на одному з російських телеграм-каналів.

Адміністратор видалив цей коментар, але інші учасники продовжили обговорення, використовуючи ініціали К.Х.Б.

"Прощавай командире... Мало на цій планеті людей, які так само жили небом, як ти. Небо забирає найкращих, сьогодні воно забрало тебе", - написав авторитетний серед російських військових льотчиків телеграм-канал Fighterbomber.

На основі відкритих джерел ВВС відомо про загибель в Україні щонайменше 31 російського військового льотчика. Це чутливі втрати для військово-повітряних сил, хоча реальні цифри можуть бути більшими.

Боташев мав клас льотчика-снайпера. За даними міноборони Росії, підготовка такого льотчика займає 10-12 років і коштує приблизно 8 млн доларів.

На російських військових форумах можна зустріти твердження, що статус льотчика-снайпера служить не стільки показником майстерності, скільки даниною заслугам перед армією, і що частіше його дають не тим, хто влучно стріляє, а тим, у кого більше зірки на погонах.

Хто такий генерал Боташев

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Канамат Боташев народився 1959 року в Карачаєво-Черкесії, закінчив Єйський вищий військовий авіаційний інститут, отримав кваліфікацію "винищувача-бомбардувальника". Дослужився від лейтенанта до генерала.

Боташев командував полком гвардійської авіабази у Воронежі. Його військова кар'єра обірвалася у червні 2012 року, коли його звинуватили у падінні винищувача Су-27 під Петрозаводськом. Як писала "Новая газета", генерал попросив свого друга-полковника взяти участь в польоті його літака Су-27, хоча допуску до польотів на цьому літаку він не мав.

Вони вилетіли вдвох, у польоті Боташев вирішив виконати фігуру найвищого пілотажу, але не впорався з керуванням. Фронтовий винищувач зірвався у штопор та розбився, пілоти катапультувалися.

"Просто захотілося політати на винищувачі такого виду, але не врахував, що такий літак має свої особливості", - пояснював Боташев на суді.

Тоді ж з'ясувалося, що за Боташевим вже було аналогічне посадове порушення - у 2011 році він, не маючи допуску, керував літаком Су-34.

Врешті-решт Боташева визнали винним у катастрофі літака і засудили до чотирьох років умовно зі штрафом в 5 мільйонів рублів.

Після суду Боташев звільнився зі збройних сил і працював заступником голови товариства сприяння армії (ДОСААФ) Петербурга та Ленінградської області з авіації. На момент цієї публікації Боташев все ще згадувався у розділі керівництва ДОСААФ регіону на сторінці авіаційного кадетського класу "Балтійські крила".

ВВС відправила запит до міноборони РФ з проханням прокоментувати інформацію про можливу загибель Боташева і чекає на відповідь.

Проблеми в небі

Яким чином 63-річний генерал у відставці опинився за штурвалом Су-25 в Україні, незрозуміло. Колишні підлеглі Боташева припустили, що він "просто не зміг залишитися осторонь".

Російські військкомати, патріотичні організації та ПВК "Вагнер" з початку березня ведуть активну кампанію із залучення людей для відправки в Україну. З відкритих джерел ВВС встановила, що в Україні загинули щонайменше дев'ять російських військових, які вийшли в запас, і були віком старше 50 років. Одному з них, майору ВДВ у відставці Валерієві Статилку, як і Боташеву, було понад 60 років.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Підпис до фото, Так виглядає російський літак моделі Су-25, один з яких українці збили біля Попасної

За даними генштабу України, СУ-25 збили у районі міста Попасна. Саме в цьому районі зараз точаться найзапекліші бої, оскільки російська армія, з одного боку, намагається просунутися у бік Краматорська, а з іншого - вийти на адміністративні кордони Луганської області та оточити українські війська.

За оцінкою британської розвідки, наступ росіян буксує. Одна з причин цього - відсутність панування російської авіації у небі. Попри те, що в перші тижні війни російська армія завдала масованих ударів по українських військових об'єктах, Україна витримала тиск і активно використовує як далекобійні системи ППО, так і ПЗРК.

Як стверджує генштаб України, з 24 лютого в Україні збили вже 204 російські військові літаки. Міноборони Росії не коментує ці цифри і з кінця березня не оновлює інформацію про свої втрати.

З відкритих джерел відомо про загибель в Україні щонайменше двох чинних генералів російської армії. У Росії підтвердили загибель генерал-майорів Андрія Суховецького та Володимира Фролова.

Українська влада повідомляла про загибель ще семи російських генералів, але вже відомо, що два з них - Магомед Тушаєв і Андрій Мордвічов - виявилися живими, періодично з'являються на відеозаписах і продовжують брати участь у бойових діях на території України.