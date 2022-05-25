Ракетні удари по Запоріжжю і Кривому Рогу. Що відомо про жертви у руйнування

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Живицький

Вдосвіта 25 травня по всій Україні лунали повітряні тривоги, а Росія завдала масованих ракетних ударів по Запоріжжю, Кривому Рогу та інших містах. Вже є інформація про загиблих та поранених, а також про масштабні руйнування.

Зранку 25 травня російські війська запустили одразу чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збила протиповітряна оборона міста.

Зараз обстежується уражена територія і на місці події працюють рятувальні служби. Вже відомо про одну загиблу людину та трьох поранених внаслідок ранішніх обстрілів.

Тільки у приватному секторі міста щонайменше 62 будинки пошкоджені.

Також вранці росіяни завдали три ракетні удари по Кривому Рогу. Раніше таких масованих ракетних ударів по самому місту не було. Хоча був обстріл аеропорту.

Відомо, що влучили у промислове підприємство та завдали серйозних руйнувань. Дані про постраждалих уточнюють.

Вночі Росія обстріляла Сумщину ракетами, влучили по смт Краснопіллю, повідомив керівник області Дмитро Живицький.

"Близько першої години ночі з території Росії ворог випустив ракети по нашому Краснопіллю. Пуск, попередньо, був з літака, який не перетинав державний кордон. Постраждали будинки мирних мешканців Краснопілля. Пошкоджені близько 20 будинків та ЛЕП. Половина селища лишилась без електроенергії", - повідомив керівник області.

Місто Покровськ на Донбасі майже на межі з Дніпропетровською областю обстріляли ракетами, повідомив мер Руслан Требушкін.

"Ранок у Покровську був не спокійним. Були удари ракет. За попередньою інформацією, 6 поранених. Загиблих немає", - заявив він.

Місто Покровськ останнє на Донбасі, звідки ще їдуть евакуаційні потяги на захід країни.