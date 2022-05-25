Підліток розстріляв школу в США: загинули 19 дітей та вчителька

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Уцілілих дітей із школи вивезли у місцевий соціальний центр

Щонайменше 19 учнів початкової школи, а також вчителька, загинули через стрілянину, яку влаштував місцевий житель у місті Ювалда, штат Техас, США.

Ще 13 людей відвезли у лікарні, вони мають поранення різного ступеня тяжкості. 66-річна жінка та 10-річна дівчинка перебувають у критичному стані.

Нападника, 18-річного місцевого жителя Сальвадора Ромаса, застрелили. Місцева преса пише, що він був старшокласником цієї ж школи.

Стрілянина в школі відбулась за два дні до початку літніх канікул, тому вівторок був незвичайним днем: діти сходили у зоопарк, а потім мала відбутися церемонія нагородження учнів.

Дітей попросили прийти у святковому одязі, не у шкільній формі.

Тепер школа закрита до кінця навчального року.

Президент США Джо Байден сказав, що переживає разом із сім'ями загиблих і закликав до негайних дій щодо збройного лобі, яке перешкоджає прийняттю рішення щодо обмеження торгівлі зброєю в країні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже висловив глибокі співчуття родинам жертв.

Мотиви невідомі

Як розповів губернатор Техасу Грег Ебботт, стрілець кинув свій автомобіль біля школи, зайшов у будівлю і відкрив вогонь.

Автор фото, Reuters

Джерела в місцевих правоохоронних органах повідомляють, що на хлопцеві був бронежилет, він був озброєний пістолетом і напівавтоматичною гвинтівкою AR-15 з масивними магазинами.

За даними джерел поліції, перш ніж відправитися до школи, Ромас застрелив свою бабусю.

Повідомляється, що після стрілянини він забарикадувався у будівлі школи.

Агентство AP повідомляє, що його застрелив співробітник прикордонної служби США, який перебував неподалік від школи і кинувся туди, почувши звуки вистрілів.

Ще двоє прикордонників мають поранення, які вони отримали під час перестрілки зі злочинцем. Один із них поранений у голову. Зараз чоловіки у лікарні, загрози для їхнього життя немає.

Ювалд - прикордонне місто біля Мексики, тому офіс прикордонників розташований неподалік.

Член сенату Техасу Роланд Гутьєррес заявив, що Ромас купив гвинтівку, коли йому виповнилось 18.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Рідні та близькі загиблих

Вбиту вчительку, пишуть американські ЗМІ, звали Єва Мірелес. На її сторінці на сайті школи вказано, що у неї є чоловік, а донька закінчує коледж.

Начальник поліції округу заявив, що стрілянина почалась у вівторок об 11:32 за місцевим часом. Слідчі вважають, що він діяв один, його мотиви невідомі.

Коли трапилася трагедія, президент США Джо Байден був на борту президентського літака, повертаючись із поїздки в Азію, його тут же проінформували про стрілянину.

"Усьому є межа"

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На аркуші - список класів, у яких були уроки під час стрілянини

Байден розпорядився приспустити державні прапори над Білим домом і другими державними будівлями на знак скорботи за жертвами. Прапори будуть приспущені до вечора 28 травня.

Прибувши у Білий дім, Байден звернувся до американців з промовою, у якій закликав виступити проти впливового лобі, що відстоює право на вільне володіння зброєю.

"Я сподівався, що коли стану президентом, мені не прийдеться переживати це знову. Як нація ми маємо запитати себе: "Коли, ради Бога, ми збираємося протистояти збройному лобі? - сказав президент США. - Не говоріть мені, що ми не можемо вплинути на ці побоїща".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прийшов час діяти і зупинити збройне лобі, сказав президент США

За його словами, сама ідея того, що 18-річний хлопець може зайти в магазин і запросто купити штурмову гвинтівку та пістолет, докорінно хибна. Подібні масові вбивства рідко трапляються ще де-небудь у світі, додав Байден.

Про необхідність зробити більш жорстким контроль за продажем зброї висловилися відразу після трагедії й інші впливові демократи.

"Усьому є межа", - заявила віцепрезидентка Камала Харріс, закликаючи до "розумної" політики.

За словами екскандидатки в президенти Хілларі Клінтон, Америка перетворюється "в країну суцільного несамовитого крику", і одних лише думок та молитов вже недостатньо.

У свою чергу сенатор від штату Техас, республіканець Тез Круз назвав стрілянину в Ювалді справді жахливою, однак виразив скепсис щодо закликів до збройної реформи.

"Обмеження прав законослухняних громадян не спрацює - це неефективно та не запобігає злочинам", - сказав він журналістам, розкритикувавши демократів.

На думку сенатора, найбільш ефективний спосіб зберегти життя дітей - це забезпечити школу озброєними охоронцями.

Коли Джо Байден балотувався у Білий дім, він пообіцяв посилити перевірки при продажі вогнепальної зброї та знизити цифри смертності від її застосування.

Однак Байден і його колеги-демократи не змогли отримати достатньо голосів у Конгресі, щоб провести там вимогу про перевірку особистості покупця зброї.

США і застосування зброї

Озброєні напади на школи стали частими у США. За даними освітнього журналу EdWeek, торік було зареєстровано 26 таких випадків.

Тренінги про те, як треба діяти у разі нападу є частиною шкільної програми, починаючи з молодших класів.

Автор фото, Reuters

Одним із найбільш кровопролитних донедавна був напад на початкову школу Сенді-Хук в Конектикуті в 2012 році. Двадцятьом із 26 жертв нападу, який здійснив 20-річний хлопець, було від п'яти до шести років.

Минулого місяця у Центрі з контролю та профілактики захворювань підрахували, що вогнепальна зброя обігнала ДТП і стала основною причиною смертей серед дітей і підлітків у США в 2020 році.

Згідно з даними дослідницької групи Small Arms Survey, що базується у Женеві, США є найбільш озброєним суспільством у світі.

Американська некомерційна організація Gun Violence Archive зареєструвала 215 випадків застосування вогнепальної зброї у США лише за травень 2022 року, включаючи 9, де загинуло понад чотири людини.