Зеленський: Україна не вестиме переговори з Путіним без повернення до лінії 24 лютого

59 хвилин(и) тому

Автор фото, ОП

Україна не вестиме переговори з РФ, допоки російські війська не відійдуть щонайменше до лінії 24 лютого, заявив президент Володимир Зеленський під час сніданку в Давосі.

"Ця стадія кривавої війни може перейти у формат дипломатичних перемовин в тому чи іншому вигляді за участі президентів Росії і України - двох, або з нашими стратегічними партнерами - в цю стадію ми можемо перейти, коли зрозуміємо, що як мінімум сторона РФ показує можливість і бажання перейти з кривавої війни до дипломатії", - сказав президент під час онлайн-дзвінка.

"Це можливо, якщо РФ продемонструє хоч щось. Хоч чимось я називаю такі кроки як відведення військ до 24 числа. Я вважаю, що це був би правильний крок з боку РФ", - пояснив Зеленський.

Так він відповів на питання журналіста Фаріда Закарії про те, буде битися Україна до звільнення своїх територій, втрачених зараз, чи й тих, які у тому числі тимчасово втратила у 2014 році.

На що президент сказав, що для України "повернути всі свої території" звучить однозначно.

Вчора в інтерв'ю японському телеканалу NHK Зеленський уже відповідав на питання, за яких умов Україна може повернутися до перемовин з Росією.

У відповідь на запитання журналістів, що буде перемогою України, Зеленський сказав так: "для кожного українця перемога має тільки одне розуміння - це повернення наших територій. Ми вважаємо і Крим, і Донбас нашими територіями".

Але водночас висловив готовність до перемовин з Росією після повернення усіх захоплених росіянами з 24 лютого територій.

"Я б дуже хотів, щоб ті території, які ми повертаємо військовим шляхом... Ми робимо абсолютно правильно, ми боремося за себе, щоб ми дійшли як мінімум до 24 лютого (ситуації на початку повномасштабного нападу Росії. - Ред.), а потім ми ще раз пропонуємо сідати за стіл перемовин і домовлятися про мир, про припинення війни і про повернення наших територій", - наголосив президент.

Минулого тижня російська сторона заявила, що готова говорити, однак, за її словами, перемовини фактично заблоковані з боку Києва.

Останні раунди активних перемовин сторін відбувались наприкінці березня. З того часу росіяни відступили з Київщини, Чернігівщини та Сумщини й світ побачив звірства росіян та сліди масових вбивств цивільних.