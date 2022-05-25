Росія почне роздавати свої паспорти у Херсонській і Запорізькій областях

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом жителів Херсонської та Запорізької областей у громадянство Росії.

У 2019 році Росія встановила спрощену видачу громадянства мешканцям самопроголошених Донецької та Луганської республік.

Зараз же Путін своїм указом додав до цього ж закону про спрощене громадянство Херсонську та Запорізьку області.

За кілька років дії закону Росія роздала на Донбасі майже мільйон паспортів. Наявність громадян Росії була однією з причин вторгнення Росії в Україну.

Росія окупувала майже всю Херсонську область та більшу частину Запорізької.

Перші кілька місяців окупації місцеві мешканці виходити на багатотисячні акції протесту.

Окупаційна влада поставила там свої самопроголошене керівництво, запроваджує рубль та переводить навчання на російські підручники.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Протест у Херсоні проти російської окупації

Проте Росія так і не наважилась провести у цих областях референдум про входження до Росії.

Хоча чиновники РФ вже кажуть про приєднання цих регіонів до Росії.

"Майбутнє у Запорізької області може бути лише одне - вона має бути в складі Росії, повинна стати повноцінним суб'єктом Російської Федерації", - сказав агентству "РИА Новости" у середу член самопроголошеної "головної ради воєнно-цивільної адміністрації" Запорізької області Володимир Рогов.

До цього про плани входження до складу Росії говорив "заступник голови воєнної-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов, якого Москва поставила керувати областю.

"Ми не плануємо бути окремою незалежною республікою. Наша головна задача - стати суб'єктом у складі Російської Федерації" - повторив "РИА Новости" Стремоусов цей же меседж, що і Рогов.

Офіційний Київ поки що ніяк не прокоментував указ Путіна про паспортизацію.